Владимир Путин примет в Сочи абхазского президента

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Сочи переговоры с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания. Информацию распространила пресс-служба Кремля, её подтвердила пресс-служба абхазского лидера.

Сообщается, что на повестке дня – актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества Москвы и Сухуми в различных направлениях.

Сегодня, 3 октября Аслан Бжания провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России пообещал расширить круг стран, признавших независимость Абхазии.