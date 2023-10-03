Лавров пообещал Бжания расширить круг стран, признавших Абхазию

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Сочи с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания и главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба.

Министр иностранных дел России поздравил абхазских политиков с 15-летием признания Москвой независимости Абхазии и 30-летием победы в грузино-абхазской войне.

«Знаю, что прошли масштабные мероприятия, в том числе с участием представителей Российской Федерации. Вновь хочу подтвердить нашу солидарность в становлении государства Республики Абхазия во всех сферах, включая развитие экономики, социальной сферы, энергетики и того, что касается взаимодействия на международных площадках. Будем расширять круг государств, признавших независимость Республики Абхазия», – сказал Лавров, приветствуя Бжания.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил благодарность Аслану Бжания за «регулярную оказываемую гуманитарную помощь бойцам», участвующим в российском вторжении в Украину.

«Рассчитываю, что эта помощь будет действительно способствовать достижению результата, обозначенного в выступлениях президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – добавил Лавров.

Бжания, в свою очередь, сообщил, что отношения Абхазии с Россией «развиваются динамично». Он выразил благодарность руководству РФ за недавно подписанное соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта.

«Для нас это имеет огромное значение, мы к этому шли несколько лет. Хочу выразить слова благодарности за соглашение о двойном гражданстве. Это тоже имеет большое значение, и нашими гражданами документ был воспринят с большим воодушевлением», — сказал Бжания.

Абхазский лидер «подчеркнул приверженность руководства и народа Абхазии интеграционным процессам, которые реализуются на постсоветском пространстве по инициативе Российской Федерации».

«Мы хотим в этом участвовать, и это соответствует коренным интересам граждан Абхазии», – отметил Аслан Бжания.

Также абхазский президент заявил о всемерной поддержке т.н. «специальной военной операции» в Украине.

«Маски, как говорится, сняты. Недавно мы обратили внимание, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно, о чем идет речь, с кем имеем дело, поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца», – заявил он.

Как сообщает агентство «Апсныпресс», Аслан Бжания вручил Сергею Лаврову орден «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени. Глава МИД России удостоен высшей государственной награды Абхазии «за большой личный вклад в дело признания независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений».

О награждении Лаврова данным орденом сообщалось в марте текущего года. Орденом «Честь и слава» I степени в разные годы были награждены Фазиль Искандер, Владислав Ардзинба, Эдуард Кокойты, Даниэль Ортега, Уго Чавес, Башар Асад и Владимир Путин.