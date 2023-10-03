В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) осталось всего несколько сотен человек, включая больных, инвалидов и пожилых людей. Об этом, согласно Reuters, сообщил сегодня, 3 октября представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Марко Сучи, назвав опустевший город «сюрреалистичным».

Он по видеосвязи присоединился к организованному в Женеве брифингу, сообщив, что сейчас с помощью громкоговорителей они пытаются найти в городе одиноких и брошенных людей. Они нашли прикованную к постели Сюзанну, которая страдает онкологическим заболеванием и недоедает, хотя соседи оставили ей еду. На машине скорой помощи ее эвакуировали в Армению.

По словам Марко Сучи, сейчас улицы в городе патрулирует азербайджанская полиция.

По последним данным, в Армению прибыли 100 625 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, заявила на пресс-конференции пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, регистрацию прошли 91 918 человек. Более 50% вынужденных переселенцев воспользовались местами проживания, выделенными правительством в различных районах Армении, пишет Радио Азатутюн.