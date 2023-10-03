В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) осталось всего несколько сотен человек, включая больных, инвалидов и пожилых людей. Об этом, согласно Reuters, сообщил сегодня, 3 октября представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Марко Сучи, назвав опустевший город «сюрреалистичным».
Он по видеосвязи присоединился к организованному в Женеве брифингу, сообщив, что сейчас с помощью громкоговорителей они пытаются найти в городе одиноких и брошенных людей. Они нашли прикованную к постели Сюзанну, которая страдает онкологическим заболеванием и недоедает, хотя соседи оставили ей еду. На машине скорой помощи ее эвакуировали в Армению.
По словам Марко Сучи, сейчас улицы в городе патрулирует азербайджанская полиция.
По последним данным, в Армению прибыли 100 625 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, заявила на пресс-конференции пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
По ее словам, регистрацию прошли 91 918 человек. Более 50% вынужденных переселенцев воспользовались местами проживания, выделенными правительством в различных районах Армении, пишет Радио Азатутюн.
- Нагорный Карабах - регион на международно признанной территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую фазу военной операции по восстановлению суверенитета на территории региона. 20 сентября руководство непризнанной республики Нагорный Карабах капитулировало на условиях Баку. После этого начался массовый выезд жителей региона в Армению.
- Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха. 28 сентября было объявлено о самороспуске структур непризнанной республики, армянскому населению было предложено подумать о гарантиях азербайджанских властей и рассмотреть возможность вернуться в оставленные дома.
- Власти Азербайджана ранее арестовали экс-госминистра, бизнесмена Рубена Варданяна, экс-главу МИД Давида Бабаяна, высокопоставленных военных Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. В Баку заявили, что экс-президент Араик Арутюнян, бывший командующий Вооруженными силами Джалал Арутюнян и более 300 «армянских сепаратистов» находятся в международном розыске.