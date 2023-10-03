После ухода из жизни в июле прошлого года в возрасте 73 лет известного абхазского политика Якуба Лакоба только сейчас широкой общественности стало известно о том, кто возглавит Народную партию Абхазии, которой он бессменно руководил около четверти века.

Народную партию Абхазии (НПА) часто называют старейшей политической партией республики. Она единственная из существующих была создана еще до грузино-абхазской войны – на учредительном съезде в здании Абхазгосдрамтеатра в марте 1992-го, и первым председателем ее был Игорь Марыхуба. Но в Абхазии эту партию неразрывно связывают с именем Якуба Лакоба, который возглавил ее после войны. Своей громогласностью и экспрессивностью он заслужил у многих славу «абхазского Жириновского», хотя самому ему это сравнение не нравилось.

На первых всенародных президентских выборах в Абхазии в октябре 1999 года НПА явилась единственной партией, попытавшейся добиться проведения этих выборов на альтернативной основе – поддерживая кандидатуру Леонида Лакербая. А на следующих выборах – в октябре 2004-го и январе 2005-го он уже сам дважды становился кандидатом в президенты страны.

Вскоре после кончины Якуба Васильевича при встрече с его многолетним соратником и заместителем Юрием Квициния я поинтересовался у него, кто теперь возглавит партию. Он ответил, что только не он, так как возраст уже не тот, что нужно выдвигать более молодых, и кандидаты на это есть.

И вот только на днях состоялось расширенное заседание политсовета НПА, на котором сопредседателем политсовета избран Шамиль Адзынба. На предстоящем съезде партии его планируется избрать председателем политсовета. Несмотря на его относительную молодость, у него уже тоже богатый политический опыт. Герой Абхазии, он в 2011 году, в 31 год, баллотировался кандидатом в вице-президенты Абхазии, а в 2019-м – кандидатом в президенты. В 2015 и 2016 годах исполнял обязанности премьер-министра Республики Абхазия.

Вот что он рассказал «Эху Кавказа» о том, как и почему решил возглавить НПА:

Нужно будет внести изменения в устав – там есть кое-какие моменты, которые надо адаптировать к современности. И еще программу пересмотреть

«Предыстория такая небольшая. Ранее, при жизни, Якуб Васильевич не раз обращался ко мне… Мы дружили. Он был моим лектором в АГУ, преподавал теорию государства и права, узнал еще, что я репатриант, батумцев он очень уважал. И после войны мы продолжили нашу дружбу, несмотря на разницу в возрасте. Необязательно быть ровесниками, чтобы поддерживать дружеские отношения. Он не раз предлагал мне возглавить… Говорил – давай сопредседателем, а потом возглавишь партию, я, мол, уже в возрасте, подустаю, потом молодежь подтянется… Но в тот момент я работал в комитете по молодежи, потом политические события, выборы – первые, вторые… В общем, как-то я принял эту информацию к сведению, мы вернулись к этой теме еще раз. Народная партия – ее идея, идеология мне импонировали, не только само по себе название. Потом получилось так, что Якуб Васильевич, царство ему небесное, нас покинул. И как-то… все мы абхазы… руководители партии, члены политсовета решили, что пока не пройдет год, годовщина, как-то неэтично, некрасиво… Решили подождать. После этого сели, переговорили. Рабочая такая небольшая встреча была, полтора-два месяца назад. И было принято решение провести расширенное заседание политсовета и как-то все это обсудить, будущее партии – будет, не будет. Провели заседание политсовета, где решили не далее конца года провести съезд, на котором все это закрепить. Исполняющий обязанности председателя политсовета Юрий Тарасович Квициния и я – решили нас избрать сопредседателями. Организовали две комиссии. Нужно будет внести изменения в устав – там есть кое-какие моменты, которые надо адаптировать к современности. И еще программу пересмотреть, потому что программа составлялась до признания Абхазии. Начнем активно работать, потому что провести съезд – это сказать легко, а на самом деле – ух, тяжело.

– Кто там был еще, кто участвовал в этом заседании политсовета?

– Мы обзвонили политсовет по списку, который был у Якуба Васильевича. Там многие, к сожалению, покинули этот мир, их нет в живых. Есть те, которые сменили политическую ориентацию, ушли в другие партии. Но кто смог, пришли. Присутствовало более двадцати человек, точнее – 22. Валерий Михайлович Бганба, Рауль Бганба, Квициния Айдар, Квициния Тимур, Дмитрий Дела. Был, кстати, просто как приглашенный присутствовал родной брат Якуба Всильевича, брат по отцу, присутствовал, чтобы послушать, поговорить, ему была небезразлична судьба партии – это, говорит, детище моего брата и мне было очень важно, чтобы это не зачахло, не пропало. Были еще Джемал Айба, Герой Абхазии, Рафаэль Ампар, Денис Соломко, Гурам Боджгуа.

– Я прочел сегодня в Википедии, что НПА – это оппозиционная политическая партия в Абхазии. Но я присутствовал все эти десятилетия при ее существовании и хочу сказать, что постоянно оппозиционной она никак не могла быть. Больше периодов времени была оппозиционной, а иногда действовавшую тогда власть поддерживала… По-разному. Но вот сейчас вы же наверняка обменивались суждениями. Отношение к законопроекту об апартаментах, о других каких-то актуальных вопросах… Какова будет позиция этой партии?

Мы будем исходить в первую очередь из национальных интересов народа и государства

– Мы будем исходить в первую очередь из национальных интересов народа и государства. Мы планируем вскоре провести пресс-конференцию, чтобы перед этим все это внутри партии обсудить и свою консолидированную позицию высказать.

– А эта пресс-конференция до съезда будет?

– Это в ближайшее время планируется, в октябре».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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