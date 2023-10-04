Неизвестные нарисовали флаг РФ и крест у квартиры активистки из Марнеули

Активистка и правозащитница из Марнеули Самира Байрамова заявляет, что больше не чувствует себя в безопасности даже в собственном доме. Причиной тому стал последний случай, произошедший в подъезде её дома. Как утверждает Байрамова, на её двери неизвестные нарисовали крест, а на стене – российский флаг.

«Не знаю, что и писать, не хотелось портить себе день с утра. Я рано утром выходила из дома на тренировку и в полудрёме не поняла, что происходит, такие вот новости. Идиоты, носите этот флаг в своем сердце. По крайней мере, это некультурно и бесчеловечно – унижать религию таким образом. Для вас это инструмент манипуляции. Мне не мешает никакая религиозная символика.

У меня дома на двери висели символы «Вперед в Европу» и «женской силы», их закрасили. На месте флага же был логотип «Помни августовскую войну», я не знаю, украли его или еще что-то сделали. А я переехала в Тбилиси из Марнеули из-за безопасности, дом для меня был единственным местом, где я чувствовала себя в безопасности. Вот как меня поздравили с 35-летием!

МВД, вы и дальше будете скрывать и поддерживать преступников!» - написала активистка.

Самира Байрамова неоднократно становилась объектом угроз и нападок, в том числе со стороны сторонников «Грузинской мечты» и радикальной прокремлевской платформы Alt-Info.

В 2022 Байрамова выступила против открытия в Марнеули офиса Alt-Info, раскрасив окна здания цветами флагов Украины и Евросоюза. После этого активистка стала получать угрозы.