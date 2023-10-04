Араика Арутюняна допросили в Баку – Trend

Экс-президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, которого 3 октября задержали власти Азербайджана, допросили в Баку. Об этом агентству Trend заявил его адвокат Алов Сафаралиев.

«Арутюнян допрошен, могу сказать только то, что данные им показания помогут найти ответы на многие вопросы», – отметил он.

Адвокат утверждает, что физическое и психологическое состояние Арутюняна «в порядке».

«Я буду осуществлять его защиту в соответствии с законами Азербайджанской Республики, требованиями международных конвенций и адвокатской этикой. Одним словом, буду совестливо исполнять свой профессиональный долг», – добавил юрист.

Как сообщалось ранее, кроме Арутюняна власти Азербайджана задержали экс-президентов Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, спикера карабахского парламента Давида Ишханяна, бывшего госминистра Рубена Варданяна, экс главу МИД Давида Бабаяна, бывших руководителей Армии обороны Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна.

Официальный Ереван решительно осудил задержания. В заявлении МИД Армении подчеркнуто, что будут предприняты «все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха, в том числе и в международных судах».

Армения также призывает международных партнеров быть последовательными во всех обращенных к Азербайджану посланиях относительно защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха и адресовать проблему как в сфере двусторонних отношений с Азербайджаном, так и в различных международных инстанциях, говорится в заявлении.