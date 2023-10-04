Араика Арутюняна допросили в Баку – Trend

Экс-президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, которого 3 октября задержали власти Азербайджана, допросили в Баку. Об этом агентству Trend заявил его адвокат Алов Сафаралиев.
«Арутюнян допрошен, могу сказать только то, что данные им показания помогут найти ответы на многие вопросы», – отметил он.
Адвокат утверждает, что физическое и психологическое состояние Арутюняна «в порядке».
«Я буду осуществлять его защиту в соответствии с законами Азербайджанской Республики, требованиями международных конвенций и адвокатской этикой. Одним словом, буду совестливо исполнять свой профессиональный долг», – добавил юрист.
Как сообщалось ранее, кроме Арутюняна власти Азербайджана задержали экс-президентов Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, спикера карабахского парламента Давида Ишханяна, бывшего госминистра Рубена Варданяна, экс главу МИД Давида Бабаяна, бывших руководителей Армии обороны Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна.
Официальный Ереван решительно осудил задержания. В заявлении МИД Армении подчеркнуто, что будут предприняты «все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха, в том числе и в международных судах».
Армения также призывает международных партнеров быть последовательными во всех обращенных к Азербайджану посланиях относительно защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха и адресовать проблему как в сфере двусторонних отношений с Азербайджаном, так и в различных международных инстанциях, говорится в заявлении.
- Нагорный Карабах - регион на международно признанной территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую фазу военной операции по восстановлению суверенитета на территории региона. 20 сентября руководство непризнанной республики Нагорный Карабах капитулировало на условиях Баку. После этого начался массовый выезд жителей региона в Армению.
- Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха. 28 сентября было объявлено о самороспуске структур непризнанной республики, армянскому населению было предложено подумать о гарантиях азербайджанских властей и рассмотреть возможность вернуться в оставленные дома.
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