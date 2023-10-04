Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде. Переговоры должны были пройти 5 октября при посредничестве Запада.

Как пишет Trend, Алиев не посетит Испанию. Причиной называется «деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече».

«В таких условиях азербайджанская сторона отказалась вести переговоры», – пишет издание.

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна должны были пройти при участии лидеров Франции, Германии и Европейского совета. Ереван и Баку выражали надежду на то, что подписание мирного договора уже близко.