Предложением Баку о реинтеграции воспользовались семь жителей Карабаха

По состоянию на 3 октября, семь жителей Нагорного Карабаха воспользовались предложением Баку о реинтеграции. Об этом со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана пишут издания Haqqin.az и «Кавказский узел».

Пять жителей Карабаха сами пришли в офис миграционной службы в Ханкенди (армянское название – Степанакерт), еще двое зарегистрировались для получения азербайджанского гражданства при визите сотрудников службы в районы города, сообщили власти Азербайджана.

«Они намерены получить паспорта Азербайджанской республики и социальное обеспечение, пользуясь правами граждан страны», – заявили в ведомстве.

Ранее в Баку заявили, что жителям Карабаха гарантируются права и свободы, в том числе право говорить на родном языке и развивать свою культуру, предпринимателям будет оказана поддержка в виде льгот и кредитов, а фермеров освободят от налогов.

Сегодня, 4 октября в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджана заявили, что «Ереван препятствует устойчивой реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество».

По информации ведомства, Государственная миграционная служба запустила портал reintegration.gov.az, однако портал «был заблокирован провайдерами Армении, чтобы воспрепятствовать доступу людей к нему с территории Армении».

«В целях обеспечения доступа людей с территории Армении к порталу reintegration.gov.az реальный IP-адрес домена был скрыт специалистами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, что позволило обойти блокировку и доступ людей к сайту reintegration.gov.az с территории Армении был восстановлен. В последние дни наблюдаются DDOS и другие виды кибератак на сайты, принадлежащие государственным учреждениям, в том числе на портал reintegration.gov.az с момента его запуска», – сказано в сообщении.

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Марко Сучи 3 октября сообщил, что в Степанакерте (Ханкенди) осталось всего несколько сотен человек, включая больных, инвалидов и пожилых людей. Он назвал опустевший город «сюрреалистичным».

По данным армянских властей, в Армению прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москве известно о планах части выехавших армян по возвращению в Карабах.