Владимир Путин принял абхазского лидера Аслана Бжания

Президент России Владимир Путин принял президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Встреча прошла в образовательном центре «Сириус».

Приветствуя Бжания, Путин поздравил его и весь народ Абхазии с 15-летием признания Россией независимости Абхазии и 30-летием победы в грузино-абхазской войне.

«Аслан Георгиевич, совсем недавно Абхазия отмечала два праздника – День признания, День победы и независимости, я вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго Вам, всей Абхазии, всему народу Абхазии. В начале разговора хотел бы отметить, что у нас в целом ситуация развивается хорошо, у нас рост товарооборота за прошлый год – 73 процента. 64 региона Российской Федерации поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям. Больше 200 предприятий совместных работают, надеюсь, будут работать дальше. Развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии», ­– заявил Путин.

Бжания подчеркнул, что отношениям Абхазии и России в последнее время придан «дополнительный импульс».

«Идёт процесс гармонизации, в рамках гармонизации сделано очень много, предстоит ещё сделать очень много. Поэтому это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства. Это очень важно, мы этим занимаемся и будем заниматься дальше», – сказал он.

Бжания поблагодарил Путина за подписание соглашения о двойном гражданстве.

«Благодаря совместным усилиям недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощённой форме. Это тоже большой шаг, потому что наши граждане настроены в этом плане очень позитивно. Мы хотим и будем следовать тем договорённостям, которые прописаны в наших основополагающих документах. Хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной, при участии России, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии, для нас это очень важно», – отметил он.