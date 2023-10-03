Сегодня в Сочи состоялась встреча министра иностранных дел РФ с президентами Абхазии и Южной Осетии. Сергей Лавров обменялся с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым заверениями в верности союзническому долгу. Югоосетинские наблюдатели назвали встречу в Сочи необходимой для умиротворения общественности после падения Нагорного Карабаха.

По информации югоосетинских инсайдеров, мероприятие в Cочи во многом спонтанное. Изначально планировалась только встреча министров иностранных дел, чтобы подписать план совместных действий на 2024-2025 годы. Но в какой-то момент абхазы настояли, чтобы в Сочи приехал и президент Бжания.

Такое расширение формата казалось им уместным на фоне празднования тридцатилетия независимости Абхазии. Организаторы в ответ решили: раз уж абхазский президент хочет принять участие, пусть будет и югоосетинский. Очевидно, на фоне карабахской истории это выглядело как повышение статуса и содержательной части мероприятия от технического к политическому действу регионального масштаба.

На официальном сайте Министерства иностранных дел России были опубликованы видеоотчеты встреч Сергея Лаврова с президентами Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым. Вот фрагмент общения Лаврова с президентом Гаглоевым:

«Сергей Лавров: … (Мы) ценим нашу совместную историю, без преувеличения братство наших народов, которые будем укреплять и продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития. Наши отношения динамично развиваются. Это отвечает интересам граждан России и Южной Осетии. Политический диалог носит интенсивный характер на уровне президента Российской Федерации, с которым вы находитесь в контакте, а также руководства парламентов, Совета безопасности, администрации президента, аппарата правительства России и по другим каналам, включая Министерство иностранных дел. Активно работаем над укреплением договорно-правовой базы… Признательны за поддержку наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в том числе ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион. Исходим из того, что все задачи, поставленные президентом России В.В. Путиным, будут выполнены. Сегодня подпишем план консультаций между министерствами иностранных дел. Находимся в тесной координации по вопросам региональной политики, международной проблематики и в отношении внешних контактов Республики Южная Осетия, которые всячески поддерживаем и будем помогать им в дальнейшем.

Алан Гаглоев: … Рад возможности встретиться, обсудить вопросы, которые нас беспокоят. В непростых условиях приходится всем нам с учетом проведения специальной военной операции, но мы считаем, что если мы будем действовать скоординировано, то все поставленные задачи Верховном главнокомандующим будут выполнены, и победа, конечно, будет за нами. Здесь никто сомневаться не имеет права. В первую очередь, конечно же, нас беспокоят вопросы безопасности как в Южной Осетии, так и в регионе в целом, поэтому, конечно, вопросы безопасности надо обсуждать. Мы обсудим и вопросы хода Женевских дискуссий, вопрос вступления в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства… Хочу отметить, что Южная Осетия готова к дальнейшей конструктивной работе со своим стратегическим партером. Хочу еще раз заверить руководство Российской Федерации, что Южная Осетия, со своей стороны, остается надежным партнером, южным форпостом братской великой нашей большой родины».

По мнению осетинского блогера Алика Пухати, после падения Арцаха в югоосетинском обществе растут тревожные настроения: не последует ли за Арцахом и Южная Осетия? Эти настроения подогревают и дискуссии в социальных сетях, и некие экспертные мнения, предвкушающие уход России из региона. В этом смысле, говорит Пухати, общественность республики ждала каких-то обнадеживающих заявлений от руководства России и, наконец, услышала их от Сергея Лаврова:

«Это было во многом ритуальное действо. Президенты Абхазии и Южной Осетии заявили о своей поддержке СВО, о том, что остаются преданными союзниками России, несмотря на все внешние угрозы, нависшие над стратегическим партнером. Аслан Бжания даже употребил такое выражение, как «мы с вами до конца».

Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не оставит республики без защиты, продолжит финансирование программ развития территорий, несмотря ни на какие экономические сложности.

Это было почти как по Киплингу: «Мы одной крови». В этом, как мне кажется, главный смысл встречи: Россия заявляет, что не уходит из Южного Кавказа и не намерена пересматривать своей позиции по Абхазии и Южной Осетии. Это сигнал, в котором, безусловно, нуждалась общественность Южной Осетии и Абхазии, и своеобразный ответ тем, кто считает, будто падение Арцаха является верной приметой тому, что Россия посыпалась и скоро уйдет из региона.

И еще в словах Лаврова как будто между строк читалось, что Россия до конца с теми, кто, в свою очередь, до конца с нею. Мне показалось, что в этом был намек на Армению и Карабахскую историю».

Интересно, что сегодня же Аслан Бжания назвал нынешних лидеров Грузии «прагматиками». Всех, кроме президента Саломе Зурабишвили, и не исключил, что дискуссии в Женеве «могут к чему-то привести»:

«Если не брать во внимание президента, остальные руководители Грузии по тому, как они ведут себя в нынешней острой ситуации, – прагматики, и я не исключаю, что дискуссии в Женеве могут к чему-то привести. Думаю, что они понимают, что мир – это условие для развития и Абхазии, и Грузии. Я на это надеюсь», – сказал он в интервью ТАСС.

Сегодня же стало известно, что Аслан Бжания встретится в Сочи и с президентом России Владимиром Путиным. Заявлено, что они обсудят актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Сухуми в различных направлениях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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