«Грузинская мечта» планирует утвердить «палаточный закон» во втором чтении

Юридический комитет парламента Грузии поддержал планируемые изменения в закон «О собраниях и манифестациях». Законопроект единогласно поддержали большинство депутатов, против принятия изменений выступил лишь один парламентарий.

По информации СМИ, поправки могут быть приняты во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании. После этого состоится очередное рассмотрение законодательных изменений в третьем чтении и законодательный орган, предположительно, окончательно одобрит их. Таким образом, работа над законопроектом завершится уже на этой неделе.

Рассмотрение законопроекта ведется в ускоренном порядке. Спешку инициаторы поправок объясняют необходимостью срочно обеспечить безопасности госучреждений и граждан Грузии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии стали заявления Службы госбезопасности от 18 сентября, согласно которым группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия.

В СГБ заявили, что в осуществлении «революционного сценария» планируется использовать организацию CANVAS, созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор».

Между тем оппозиция назвала происходящее очередной попыткой «протолкнуть» в парламенте российской закон.

Своей позицией поделился и Народный защитник Грузии, заявивший, что не поддерживает запланированные поправки.

«С изменениями участникам собраний и демонстраций будет запрещено использование временных конструкций по пяти возможным причинам, которые, по мнению народного защитника, недостаточны для установления ограничений, предусмотренных проектом. Народный защитник считает, что действующие нормы уже предусматривают возможность адекватного реагирования в случае подобных угроз, и нет необходимости вводить дополнительные запреты. Более того, законопроект допускает широкие интерпретации», — отмечается в сообщении, распространенном Офисом народного защитника.