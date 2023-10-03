Гражданские активисты и оппозиция считают инициирование правящей партией поправок к закону «О собраниях и манифестациях» ограничением гражданских свобод. В свою очередь, депутаты большинства считают, что эти меры на фоне «финансируемой извне революции» не требуют отлагательств.

С наступлением осени правящая «Грузинская мечта», ссылаясь на сводки спецслужб, уже в третий раз заявляет об управляемых извне попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии. Широкая пропагандистская кампания была развернута 8 сентября после заявлений в СГБ о том, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре 2023 года организовать в стране беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

Далее, 18 сентября в Службе госбезопасности рапортовали о раскрытии организованного за рубежом заговора с целью захвата власти. Инициаторами беспорядков были названы лидеры «Нацдвижения», члены действующего в Украине «Грузинского легиона» и представители гражданского сектора.

А уже 28 сентября в Тбилиси были задержаны и допрошены несколько сербских активистов из организации «Канвас», которые под подписку о неразглашении были выдворены из страны.

По мнению властей, организация революции происходит при финансировании зарубежных кураторов. Позже CГБ распространило информацию, что лидеры этой организации прибыли в Грузию по приглашению USAID – Агентства международного развития в Грузии.

Посольство США в Грузии ответило на обвинения СГБ против USAID и назвало заявления ведомства «ложными». Было подчеркнуто, что, несмотря на неоправданные нападки, США продолжат поддерживать те грузинские организации, которые «помогают людям высказывать свое мнение по вопросам, которые важны для их семей и сообществ».

Это заявление вызвало неприкрытое раздражение лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который сегодня потребовал разъяснений от американского дипведомства.

«Я ошеломлен, это очень тревожный сигнал. Вместо дистанцирования от процессов, которые напрямую связаны с подготовкой революции, мы видим совершенно иное заявление, что вызывает тревогу. Грузинское общество хочет мира в стране и не хочет революций и тех несчастий, которые революция принесла дружественной Украине», – заявил Кобахидзе журналистам.

Позднее дискуссия перешла в парламент, где депутаты большинства на уровне двух комитетов одобрили законопроект, который ужесточает нормы проведения манифестаций. В частности, поправки запрещают развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений. По мнению представителей большинства, инициирование поправок продиктовано растущим внешним влиянием на внутриполитические процессы в Грузии. По словам депутата Гиви Миканадзе, принятие жестких мер против провокаторов обусловлено именно вчерашней информацией СГБ:

«Согласно материалам СГБ, в ближайшем будущем деструктивные силы планируют развертывание палаточных городков, на территориях которых планируется размещение и задействование взрывных устройств. Разумеется, мы с полной ответственностью относимся к стоящим перед обществом вызовам, учитывая, что спокойствие и общественный порядок являются нашими главными ценностями».

В оппозиции считают, что власти пытаются задушить остатки свобод в стране. «Российский закон-2» – так окрестили инициативы, выдвинутые большинством, депутаты меньшинства.

«Революции не будет, успокойтесь, принимайте транквилизаторы!» – обратилась к большинству на пленарном заседании парламента одна из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили.

«Революция не состоится, потому что ваш план по саботажу статуса кандидата в ЕС провалился! Европейский союз твердо решил, что несмотря на все, что вы испортили, на невыполненные 12 требований, позорные инициативы по принятию российских репрессивных законов, Бидзине Иванишвили и России не дали шанса оставить нашу страну без статуса кандидата. И сейчас вы верите, что будете запрещать людям ставить сцену или палатку, что вы, вот вы, этим законом остановите гнев грузинского народа, если ему нужно будет выразить свой протест на улице? Какое правительство победило в противостоянии со своим народом? Ни одно! Вы тоже не победите, сколько бы законов вы ни принимали в этом парламенте в ускоренном порядке!» – сказала Самадашвили.

Попытки партии власти опротестовали у стен парламента гражданские активисты. По словам Бориса Куруа, изменения законодательства направлены на ограничение свобод протестующих:

«Нашей власти неинтересны проблемы народа, и сейчас они пытаются заткнуть людям рот. Их действия направлены на то, чтобы сделать невозможным проведение уличных акций. По всей видимости, они боятся широкого протеста и собираются задействовать весь карательный аппарат. Разговоры о том, что тут кто-то устроит майдан и переворот, нужны им для оправдания репрессий. Все эти заявления СГБ были сделаны для того, чтобы состряпать этот закон. Они вносят в него небольшие изменения, но это только начало, по их риторике заметно, что они планируют и дальше ужесточать его положения».

По мнению активиста Ники Парулава, законопроект прежде всего создает трудности технического характера для манифестантов:

«На основании вчерашних обвинений они пытаются создать дополнительные рычаги для правоохранительных органов, которые позволят по малейшему поводу задерживать и передавать в суды дела протестующих. По факту мы не сможем оспаривать в судах наши права. Полиции разрешается конфисковать любые предметы, необходимые для проведения митингов, – сцены, мегафоны, генераторы. Это очень осложняет проведение акций протеста».

Напомним, согласно поправкам, «во избежание искажения внешнего вида публичного пространства» участникам собрания или демонстрации запрещается возводить временные сооружения (трибуны, палатки, генераторы). Нарушение запретительных норм повлечет за собой конфискацию предмета правонарушения или штраф в размере от 500 до 5 тысяч лари вплоть до лишения свободы сроком до 15 суток. Завтра парламент в первом чтении рассмотрит скандальный законопроект.

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