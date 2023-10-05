СГБ допрашивает руководителя грузинского отделения организации CANVAS

Служба госбезопасности Грузии допрашивает Георгия Меладзе – руководителя грузинского отделения организации CANVAS («Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий») по делу о возможных беспорядках, планируемых в стране. Допрос проходит в Тбилисском городском суде, в присутствии судьи.

«Для меня это было загадкой три недели назад, когда это дело началось с шумихи. Мы не могли понять, зачем им нужна была такая история. Сегодня все ясно, сегодня правительство пытается протолкнуть еще один закон полицейского государства, который ограничит существующий режим собраний и демонстраций, и они сделают все, в том числе и с помощью таких фейковых историй, чтобы отвлечь внимание общества от этой главной проблемы», – сказал он.

При этом Меладзе призвал несогласных с решением партии власти продвинуть «палаточный закон» прийти на протестную акцию, которая состоится сегодня возле парламента.

Что касается обвинений Службы госбезопасности в адрес организации CANVAS, Меладзе говорит:

«Всё понятно, российская агентура в этой стране очень нервничает, любой демократический процесс в этой стране будет для них вреден… Организацию CANVAS называют опасной, и это тоже часть российского проекта. Многие авторитарные власти пытаются запугать свободное общество именем нашей организации… Главное в наших лекциях — показать людям, что такое изменения. (Говорим) о поддержке демократических перемен, честных, нефальсифицированных выборах, а если это не происходит так, то как человек может действовать, какие способы он может использовать для достижения своей цели… Существует 190 различных тактических путей, начиная с написания протестных писем, (заканчивая) массовой мобилизацией сторонников».

Отметим, что 18 сентября в Службе госбезопасности заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия.

В СГБ заявили, что в осуществлении «революционного сценария» планируется использовать организацию CANVAS, созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор».

Оппозиция назвала заявления очередной попыткой «протолкнуть» в парламенте «российской закон». Речь идет о планируемых изменениях в закон «О собраниях и манифестациях», предусматривающие ограничение на развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений.