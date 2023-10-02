Лидеры «Грузинской мечты» потребовали разъяснений от американской организации USAID после заявления о том, что она финансировала готовящийся в стране госпереворот с участием граждан Сербии. В связи с этим они также инициировали поправки, ужесточающие проведение манифестаций. В оппозиции считают, что шумная антиамериканская кампания направлена на ограничения свобод граждан.

По информации грузинских спецслужб, члены НПО «Канвас» (CANVAS) Синиша Сикман, Елена Стойсич и Слободан Джинович с 26 по 29 сентября проводили в тбилисской гостинице «Ибис» тренинг для тех НПО и гражданских активистов, которые «должны сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти». Об этом сообщил представитель СГБ Хвича Бегиашвили на брифинге.

По данным СГБ, граждане Сербии прибыли в Грузию по приглашению проекта USAID. Заявленной причиной прибытия упомянутых лиц в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры, однако следствие установило, что настоящей целью визита было установление связи и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром противоправных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года. Веских доказательств в поддержку этой версии на брифинге представлено не было, официальных обвинений также никому не предъявили, однако этого оказалось достаточным, чтобы лидеры страны заявили о раскрытии заговора, да еще при финансировании американской организации.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе потребовал от США объяснений по поводу финансирования программ обучения, целью которых, по его словам, является организация революции в Грузии.

«Как выяснилось, все это финансируется США и Агентством международного развития, которое называется USAID, дословный перевод аббревиатуры – американская помощь, но я думаю, что это не американская помощь. В связи с этим нам, конечно, необходимо будет получить разъяснения, почему такое обучение финансировалось этой организацией, непосредственной целью которого была подготовка к революции в Грузии», – заявил Кобахидзе сегодня на брифинге, состоявшемся в офисе партии.

Со схожими заявлениями перед заседанием правительства выступил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что ждет «прозрачных объяснений» от местного офиса USAID по поводу информации, обнародованной Службой госбезопасности.

«Заявления, которые обнародовала СГБ, носят превентивный характер, это предупреждающие заявления в виде конкретных доказательств. Поэтому я еще раз хочу призвать всех проявлять максимальную осмотрительность и не позволять использовать деструктивные силы в преступных целях. Мы хорошо помним мартовские события, когда в полицейских бросали коктейли Молотова. Все, кто реализует эти антигосударственные планы, будут наказаны максимально строго», – предостерег премьер-министр.

По мнению оппозиции, бесконечные разговоры властей о готовящихся переворотах приняли форму целенаправленной антизападной кампании, направленной на ущемление прав граждан на манифестации и другие формы протеста.

Это предположение основано на действиях «Грузинской мечты», которая планирует ужесточить законодательство и ввести новые запреты на устройство временных трибун во время собраний и демонстраций. Согласно решению бюро парламента, он рассмотрит и примет планируемые изменения в закон «О собраниях и манифестациях» в ускоренном порядке.

По мнению депутата Теоны Акубардия, синхронность заявления СГБ и инициирование законопроекта неслучайны. Свое заявление она сделала на заседании бюро парламента, где рассматривались поправки к законопроекту.

«Из пояснительной записки мы делаем вывод, что заявление СГБ является основанием для ограничения конституционного права на собрания и демонстрации. К тому же здесь речь идет о заявлении, а не о законченном расследовании. Соответственно, меня интересует, с какой целью делаются эти непрерывные заявления о заговорах и переворотах, которые мы еще помним со времен предыдущего правительства «Мечты». Считаю, что в данном случае происходящее уже вышло за рамки внутренней политики и приняло форму мощной антиамериканской кампании», – заявила Акубардия.

В ответ спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что налицо отголоски проваленного пророссийского закона «Об иноагентах», который был отозван властью после массовых акций протеста 9 марта:

«Вспомним, что происходило при принятии проекта о прозрачности финансирования иностранных организаций и кто именно стоял за протестом 8 марта. Сегодня мы видим, куда направляются финансы из-за рубежа. Если бы у нас был закон, общественность не узнавала бы это из сводок СГБ. Мы бы конкретно знали, какая активность финансируется из-за рубежа».

Как неприкрытое давление на неправительственный сектор расценили заявление СГБ в НПО «Канвас Грузия».

«29 сентября в СГБ вызвали прибывших в Тбилиси членов «Канвас» на допрос. Спустя несколько часов они покинули территорию Грузии, не дав официального комментария, поскольку опрос был засекречен как государственная тайна и участники были обязаны хранить молчание. «Канвас Грузия» расценивает упомянутые случаи как давление на руководителя организации, на активистов, которые сотрудничают с организацией», – говорится в заявлении организации.

«Обвинения в адрес одного из наших проектов являются ложными и в корне искажают цели нашей помощи Грузии», – так посольство США в Грузии отреагировало на информацию, обнародованную сегодня СГБ.

«USAID оказывает поддержку населению Грузии с 1992 года. Как всегда, эта поддержка прозрачна, и мы приветствуем любую возможность обсудить любые проблемы, которые могут возникнуть у правительства. Право граждан свободно выражать свои мнения и стремления является основой любой демократии и ценностью, которую мы, обе страны, разделяем. Уже более двух лет USAID сотрудничает с «Канвас», чтобы помочь людям высказать свое мнение по вопросам, которые важны для их семей и сообществ. Совместно с организацией проведены тренинги для матерей, требующих улучшения лечения детских онкологических заболеваний, и лиц, выступающих за права пожилых людей. Несмотря на необоснованные нападки, мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить основные права, гарантированные им Конституцией Грузии», – говорится в заявлении.

Для справки: согласно поправкам, инициируемым депутатами «Грузинской мечты», «во избежание искажения внешнего вида публичного пространства», участникам собрания или демонстрации запрещается возводить временные сооружения (трибуны, палатки, генераторы).

Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток. А если нарушитель является организатором – конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы сроком до 15 суток.

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