МВД России объявило в розыск главу «Грузинского легиона»

Командир «Грузинского легиона», воюющего в Украине, Мамука Мамулашвили объявлен в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД РФ, пишет ТАСС.

Сообщается, что «Ушанги Мамулашвили, заочно привлеченный в России к уголовной ответственности в рамках дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, объявлен в розыск по уголовной статье». В базе не указано, по какой именно статье ведется розыск.

Мамука Мамулашвили прокомментировал новость, написав в соцсети: «Удивительно, как (они) опередили (Грузинскую) "Мечту"».

Российское МВД ранее сообщало, что против Мамуки Мамулашвили возбуждено два дела, касающиеся «вербовки боевиков-наемников» и «разжигания ненависти к военным».

В России заочно были предъявлены обвинения более чем 70 членам «Грузинского легиона». В Следственном комитете РФ заявляли, что бойцы «Грузинского легиона» совершали преступления против российских военнослужащих, более того, Мамулашвили, по утверждениям ведомства, делал публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих.

Сам Мамука Мамулашвили неоднократно заявлял, что все эти утверждения – ложь, с целью дискредитировать одно из самых эффективных подразделений, сражающихся на стороне Украины.