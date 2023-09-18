Власти Грузии заявили о подготовке в стране «Евромайдана»

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В подготовке и финансировании плана участвуют зарубежные страны, сказал представитель СГБ Бача Мгеладзе на брифинге.

В грузинской спецслужбе утверждают, что авторами «революционного сценария» являются бывший заместитель министра внутренних дел в правительстве Михаила Саакашвили, ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, бывший охранник Саакашвили – Михаил Батурин, а также командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

Начало акций связано с опубликованием доклада Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, а также с окончательным решением стран Евросоюза по данному вопросу, заявил представитель СГБ.

«Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных ресурсах, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыке «пророссийскости», создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков», – сказал Мгеладзе.

Власти говорят, что планируется создание «палаточного городка», строительство баррикад вблизи центральных проспектов, стратегических объектов и правительственных зданий, а также осуществление «других противоправных действий, содержащих элементы серьезной провокации». Более того, по утверждению СГБ, Георий Лорткипанидзе и Михаил Батурин планируют организовать взрыв на территории «палаточного городка», что приведет к жертвам среди демонстрантов и правоохранителей, а также к «беспорядочной перестрелке между правоохранительными органами и протестующими».

«В частности, организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного событиям украинского «Евромайдана» в 2014 году», – заявили в СГБ.

В грузинской спецслужбе также говорят, что «переподготовка грузинской молодежи», которая должна устроить в Грузии «Евромайдан», проходит вблизи польско-украинской государственной границы при участии сербской организации Canvas (создана бывшими лидерами движения «Отпор!», принимавшего участие в свержении югославского президента Слободана Милошевича).

Каких-либо доказательств подготовки «Евромайдана» в СГБ Грузии не предъявили. Представитель спецслужбы заявил, что ведомство планирует обратиться по указанному вопросу «в соответствующие ведомства стран-партнеров».

Ранее власти Грузии не раз обвиняли Михаила Саакашвили в подготовке заговора. В 2014 году, к примеру, утверждалось, что оппозиция пригласила активистов из Украины и, более того, уже начала спешно скупать покрышки в больших количествах.