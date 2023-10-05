В день празднования тридцатилетия победы в Отечественной войне народа Абхазии – 30 сентября – сюрпризом для жителей Сухума и гостей города стало открытие еще одного моста через реку Басла, пешеходного и самого близкого к морю. Он связал набережную Махаджиров с набережной на территории бывших военных санаториев МВО и ПВО.

На церемонии открытия моста присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания и представители республик, прибывшие на празднование Дня Победы.

«Мы сегодня открываем новый мост. Он улучшает инфраструктуру сухумской набережной. Протяженность набережной увеличивается почти на километр. Жители и гости столицы получат больше удовольствия, прогуливаясь по ней», – сказал мэр Сухума Беслан Эшба. Он поблагодарил инвестора Михаила Сичинава, который взял в аренду большую часть бывших санаториев, за реализацию проекта.

Как водится в наше время, тут же появилось множество интернет-комментариев к этому событию. Причем в данном случае благодарственные и восторженные отклики перемежались критическими, порой даже возмущенными. Главная претензия была в том, что ни с одной, ни с другой стороны моста ступени его не дополнены пандусами, то есть пологими скатами для обеспечения перемещения колесных транспортных средств. Инвалиды-колясочники – это одно, но ведь гораздо больше у нас гуляет по набережной родителей с маленькими детьми в колясках. Другие им возражали: вы посмотрите хотя бы на фото, какая там крутизна получилась, с пандусами не выйдет. В ответ звучало: тогда небольшие лифты надо с обеих сторон сделать… Среди недовольных были те, кто говорил, что мы живем в двадцать первом веке и можно было возвести более эффектное сооружение, а не просто заурядный пешеходный переход, те, кто обращал внимание на неприглядный вид с моста вниз, на русло реки, где раньше размещалась прокатно-лодочная станция. Полемизирующие с ними спрашивали: а вы что, хотели, чтобы кто-то взмахнул волшебной палочкой – и все бы тут вмиг преобразилось, подождите, все со временем будет благоустраиваться…

Вот фрагмент из фейсбучного текста в группе «Хара хакалакь»:

«В нашей группе возник внутренний спор, какая проблема нового моста первостепенней? То, что он оказался недоступен для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями, или то, что он не выдерживает никакой эстетической критики? Эта конструкция допустима на вокзальной станции, на которую приходят товарные поезда! Мост должен был не только продлить нашу прекрасную набережную, но и стать архитектурным «подарком» Сухуму, стать достойной частью его облика, органично вписаться в ландшафт. Ощущение разделенности набережной с таким мостом, увы, не преодолено».

Вчера на заседании государственной комиссии под руководством вице-президента Бадры Гунба по подготовке к празднованию двух юбилейных в текущем году дат новейшей истории Абхазии были подведены итоги мероприятий, связанных с 30-летием победы, и, в частности, зашла речь и про мост через Баслу. Глава администрации Сухума Беслан Эшба сказал, что мост будет оборудован лифтами для маломобильных групп и женщин с детьми. Со стороны центра города лифт будет построен за счет средств администрации столицы, с другой стороны – средств инвестора-арендатора. И объяснил отсутствие пандусов следующим:

«Так получалось, что конструкция стала очень громоздкой, бетонное сооружение выходило прямо до линии набережной, той, которая на этой стороне. Про ту, которая на той, мы сейчас не говорим. Поэтому посоветовались с архитекторами, со строителями… Ну, понятно было, что длину сооружения надо было сокращать. То есть оно доминировало бы над всем, что у нас там есть в этой части. Завтра, послезавтра мы там планируем возродить здание библиотеки. И вот эта доминанта подавляла все вокруг. Поэтому мы попросили сдвинуть эту лестницу таким образом. Но понятно, что этой темой нам все равно заниматься. Но установка такого лифта, тем более с двух сторон – там нужны подготовительные работы, и мы просто не успели. Ну, тот, кто услышал… Мы давали там в комментариях, что мост еще не завершен».

Герой Абхазии, общественный деятель Батал Кобахия откликнулся вчера в Фейсбуке постом, который назвал «Мост через границу прошлого времени, или Между прошлым и будущем». Вот несколько фрагментов из него:

«А я помню, как в 80-е годы мы мечтали о том, чтобы на этом месте построили мост и продлили, а точнее открыли, набережную, тогда закрытую для сухумчан. Мы тайно пробирались на территорию санаториев, расположенных за высоким забором, нас вылавливали и выставляли вон. Было обидно жить в своей стране без права передвигаться по центру города по набережной. Тогда мы были бы рады любому мосту. Мы были бы даже рады тому, если бы через речку, которую можно было и просто перейти, протянули просто трос, но нам бы дали возможность попасть на нашу набережную, тогда еще на чужую для нас территорию. Мы публично высказывали свои требования об открытии данной территории для горожан, вызывая раздражение наших властей и определенных структур. Тогда это было вольнодумство, скажу даже, по их определению, преступное. Главный артикулятор наших надежд был Адгур Инал-ипа. Мы вместе состояли тогда в молодежной организации, которую, кстати, тогда даже не захотели регистрировать… Сейчас другие требования. Пожалуй, принимаю только одно – то, что он должен был учесть требования для доступной среды. Конечно, пандус там уже сложно сделать на такой высоте, но пристроить по краям два лифта надо обязательно, точнее, незамедлительно. Самое главное, спустя почти сорок лет с того времени, когда мы требовали установки там моста, наши чаяния осуществились. И он мне уже нравится. Это маленькая победа спустя десятилетия. Это значит, что хотя бы отрезок набережной в один километр у нас теперь никто не сможет отнять. Берег будет наш, абхазский… Если территория наша, то, может быть, когда-нибудь будет иной мост, иные решения. Конечно, было бы хорошо, если бы объявили конкурс и организаторы строительства этого эпохального моста получили бы массу блестящих идей, возможно, и более дешевого по осуществлению его установки. И мы были бы все причастны к его возведению, ибо по значимости своей он эпохальный, а значит, был достоин обсуждения».

В завершение автор поста предложил назвать мост именем Адгура Инал-ипа.

Добавим к этому, что на протяжении многих советских десятилетий немалую площадь морского побережья города на левом берегу Баслы занимали два примыкающие друг к другу военных санатория – Московского военного округа и Противовоздушной обороны. Раньше, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, на этом месте располагались казармы Сухумского резервного пехотного полка… Будучи старшеклассником, я когда-то с друзьями перелезал через высокий забор этой территории, которая для простых горожан была недоступна, чтобы погулять там – это считалось предметом удальства. После грузино-абхазской войны санатории поначалу продолжали функционировать. Проходить туда уже было можно, и эта территория, по-прежнему ухоженная, представлялась в послевоенном Сухуме оазисом. В 2010 году бывший министр обороны России Анатолий Сердюков написал письмо о том, что Минобороны отказывается от этих двух санаториев. Сухумцы, потерявшие работу в них, стали проводить акции протеста, но безрезультатно. Сердюков издал приказ закрыть финансирование санаториев. Приехали представители министерства, рассчитались с финчастью и уехали. Кабмин дал указание взять объекты под охрану. Позже президент Рауль Хаджимба попытался реанимировать договор при министре Сергее Шойгу, была соответствующая переписка, но дело не увенчалось успехом. После 2014 года многие граждане Абхазии стали занимать помещения бывших санаториев, как-то оформлять их на год, два. Вместе с тем оба этих санатория ветшали, в них не вкладывались средства. В последнем протоколе российская сторона подтвердила, что не хочет брать эти объекты, но просит сохранить за ней узел связи. После всего этого появился соответствующий инвестор – гражданин Абхазии, который взял объекты в аренду…

После того как Минобороны России отказалось от бывших санаториев, в абхазском обществе стала активно обсуждаться мысль о продолжении приморской набережной в Сухуме.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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