Кан Кварчия: «Господин Сичинава скупает в Абхазии все, что попадается»

Заседание комитета Народного Собрания Республики Абхазия по международным и межпарламентским связям, на котором планировалось обсудить незаконные действия правительства, подписавшего договоры об аренде двух санаториев – МВО и ПВО, не состоялось, так как на него не пришли президент и премьер-министр. Депутат Кан Кварчия, который инициировал заседание, прокомментировал «Эху Кавказа» ситуацию. По его словам, руководство страны игнорирует постановление парламента, которое обязывает устранить грубые нарушения процедуры передачи объектов частным фирмам и вернуться в правовое поле.

– Кан, сегодня было комитетское заседание, и есть информация о том, что оно было сорвано. Поясните, пожалуйста, почему?

– Потому что нет реакции на постановление парламента.

– Расскажите об этом постановлении, в чем его суть?

Они проигнорировали международный договор. Как хотят, так и танцуют, безнаказанность порождает беспредел

– В этом постановлении парламент указал исполнительной власти, где она допустила грубейшие нарушения закона. Она заключила с частными фирмами договор об аренде объектов «Сухум» и «Сухумский» (санатории МВО и ПВО), не имея на то юридического права. Постановление приняли с учетом того, что есть нарушения, чтобы они все арендные отношения с фирмами отменили, то есть все решения по бывшим санаториям МВО и ПВО. Законные основания для аренды – это ратификация изменений и дополнений в абхазо-российский договор, который существует. Они должны были пройти через ратификацию в парламенте, и только после этого исполнительная власть имела право распоряжаться этими объектами так, как считает нужным. Это не было сделано, они проигнорировали международный договор. Как хотят, так и танцуют, безнаказанность порождает беспредел.

– Поясните все-таки, о каких фирмах и о каких объектах идет речь?

– ООО «Страна души» и ООО «Альта». У нас в стране появился такой господин Сичинава, под видом разных фирм он скупает все, что попадается, вплоть до уборных. Я не знаю, откуда у абхаза такие деньги появились. Там есть еще ИП «Багапш». Багапш, понятно, он и так там был арендатором, сейчас под него дают, а потом, насколько нам известно, он отдает господам «сичинавовцам». Вопрос этот уже решен, мы все это знаем. Вот эти три фирмы арендуют эти объекты.

– Если я вас правильно поняла, эти фирмы претендуют на объекты МВО и ПВО?

Мы хотим, чтобы человек, который вкладывается в Абхазию, был гарантирован. Но с теми документами, которые они сегодня имеют, это невозможно

– В принципе, к ним как к юридическим лицам претензий нет. Им дали документы, они даже не разбираются, настолько их власть убедила в том, что дала им правомерные документы, и они власти верят. Они не понимают, что эти документы не имеют юридической силы, потому что заключенные договора между правительством Абхазии и этими фирмами незаконны. Просто президент так хочет, премьер так хочет, и они, пользуясь этим, тоже ссылаются на президента и премьера. Но завтра, когда придет другая власть, которая хотя бы наполовину будет работать по закону, они лишатся этой документации. Мы хотим, чтобы человек, который вкладывается в Абхазию, был гарантирован. Но с теми документами, которые они сегодня имеют, это невозможно. Мы это хотим им объяснить, но они нас не слышат, они слышат только президента и премьера.

– В чем заключается незаконность, что именно нарушено?

– Правительство Абхазии не имело права распоряжаться собственностью, потому что по международным договорам, заключенным между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, девятнадцать объектов были переданы Российской Федерации. И эти объекты тоже были переданы Российской Федерации, непосредственно Министерству обороны России. Если даже они откажутся от этих объектов, они все равно должны пройти через ратификацию в парламенте Республики Абхазия, что не было сделано!

Они почему-то думают, что могут распоряжаться, как у себя дома. Они таким образом и нами могут распоряжаться, и страной, и недвижимостью, и законами. Беспредельничают ребята!

Если даже ведомство Российской Федерации откажется, за этим должно последовать решение правительства Российской Федерации, потом это решение идет в Госдуму на ратификацию, потом в Совет Федерации, потом на подпись президенту России. После этого документы приходят в Абхазию, и такой же процесс должен пройти в Абхазии: после ратификации в парламенте их должен подписать президент. И только тогда правительство Абхазии имеет право распоряжаться этой собственностью. Ничего этого не было сделано, почему-то Анкваб и администрация президента решили, что могут, минуя все эти стадии, решать как им хочется. Они почему-то думают, что могут распоряжаться, как у себя дома. Они таким образом и нами могут распоряжаться, и страной, и недвижимостью, и законами. Беспредельничают ребята!

– Вы говорите, что правительство игнорирует парламент, в чем это заключается?

Они просто гонцов к нам прислали и попросили на неопределенное время перенести нашу встречу. Это затяжка времени, они думают, что, как в народе говорят, или ишак умрет, или падишах

– Они же не реагируют на постановление парламента, где мы их обязали немедленно расторгнуть договор между этими фирмами и правительством и провести все необходимые процедуры. Они просили время, чтобы отреагировать, обещали сделать выводы, но это все было блефом. А сегодня была договоренность, что они к нам спустятся, и мы будем обо всем более конкретно говорить. Но они просто гонцов к нам прислали и попросили на неопределенное время перенести нашу встречу. Это затяжка времени, они думают, что, как в народе говорят, или ишак умрет, или падишах. Они вообще по такому принципу работают, понимаете.

– Что решили депутаты, каково мнение комитета?

– Что депутаты решили, пока пусть будет небольшой тайной. Хотя любая тайна завтра уже будет всем известна. Во всяком случае, депутаты будут принимать решительные меры, я думаю. Это уже личное оскорбление каждого и в целом депутатского корпуса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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