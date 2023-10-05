Россия может приостановить экспорт электроэнергии в Южную Осетию. Представитель единого оператора «Интер РАО» Александра Панина ранее заявила, что компания готова с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы Евразийского экономического союза, в том числе и в Южную Осетию. По ее словам, компания направила контрагентам предложение поднять цены на электроэнергию на 7% из-за введенных правительством России экспортных пошлин. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, готовы ли они платить больше.

Алана: Да, я читала на одном из сайтов, что это возможно. Конечно, мы очень обеспокоены, мы все – и я, и мои знакомые. Мы еще хорошо помним те ограничения, которые испытали в 90-е годы на своей шкуре, что это такое - жить без электричества и газа. Не хочется возвращаться даже мысленно в те годы. Поэтому, конечно, мы очень забеспокоились, но я думаю, вопрос будет улажен с Российской Федерацией, иначе и быть не может. То, что сейчас обстановка в мире сложная и инфляция, к повышению цен нас готовят СМИ. Я думаю, если не очень ощутимое повышение цен будет, да даже если ощутимое, куда мы денемся с подводной лодки? Конечно, будут люди платить, повозмущаются и заплатят.

Инал: Да, слышал. Это плохо, и я, конечно, не готов платить больше за энергоносители. Нашим властям еще задолго до этого надо было побеспокоиться об энергетической безопасности Южной Осетии. Это строительство малых электростанций и т.д. Почему-то заранее об этом никто не думал – ни прошлое руководство, ни позапрошлое. И вот сегодня сказывается уже, ситуация меняется, а в конечном счете будет страдать население.

Аза: Говорят, долг большой у Южной Осетии. Не знаю, это ужасно, если это произойдет и отключат свет… Не хочется больше возвращаться в те времена, когда отключали свет. Надеюсь, этот вопрос урегулируют в ближайшее время.

– Вы готовы платить больше, если поднимут цены на электроэнергию?

Аза: Нет, у меня зарплата всего 12 тысяч. Платить квартплату, за электроэнергию, плюс у меня только на лекарства уходит 5 тысяч каждый месяц, у меня больная мать. Нет, конечно, не готова платить больше.

Индира: Слышала, конечно, обеспокоила эта новость, еще как.

– Вы готовы платить больше, если поднимут цены на электроэнергию?

Индира: Нет, конечно, у нас зарплата маленькая. Однозначно нет. Платим каждый месяц, а откуда долги, я не знаю. У меня лично нет долгов.

Зарина: Читала в интернете. А если цены поднимут, куда мы денемся? Если будем вынуждены, конечно, будем платить.

Кристина: Нет, я вот сейчас от вас слышу. Я особо в новостных каналах не сижу. Нехорошая, конечно, новость. Неприятная. Но сейчас такое время, что все плохо. У нас не останется другого выбора, если цены поднимут, будем платить. Мы же не будем без света сидеть. Может, какие-то ограничения и дома введем, меньше будем пользоваться электроэнергией. А так, если у нас не будет другого варианта, что еще остается делать?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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