В грузинские клиники в этом году направили 85 пациентов из Цхинвали

Количество пациентов, транспортируемых за пределы Южной Осетии, по сравнению с прошлым годом сократилось, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Родион Сиукаев.

В сообщениях югоосетинских СМИ и в заявлениях чиновников обычно не указывается, что пациентов перевозят в тбилисские клиники, используется формулировка «сопредельное государство».

«В этом году в сопредельное государство было направлено меньшее количество пациентов, чем за аналогичный период в прошлом году. На экстренную госпитализацию в соседнюю республику было направлено 85 человек», – сказал Сиукаев.

Замминистра подчеркнул, что существовала «максимальная необходимость» в транспортировке этих граждан, так как большей части пациентов требовалось аортокоронарное шунтирование.

Он также добавил, что решение о том, куда именно будет госпитализирован пациент – «в Россию или сопредельное государство», принималось исходя из состояния пациента и конкретного случая.