Президент Грузии: Открытие в Абхазии базы ВМФ РФ - незаконное решение России

Открытие российской военно-морской базы в Очамчира – «большая мина для безопасности Черного моря, завтрашнего порта Анаклия и европейского пути Грузии», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Открыть еще одну военную и первую военно-морскую базу в Очамчире, на территории суверенной Грузии - незаконное, преступное и возмутительное решение России. Эта провокация угрожает не только Грузии, но и всему региону. Этим шагом Россия пытается усилить свое влияние в Черноморском регионе и доминировать в регионе. Я призываю партнеров Грузии и международное сообщество немедленно отреагировать на это», - говорится в заявлении президента, передает SOVA.
- В интервью российскому изданию «Известия», президент самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что в Очамчире появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил Аслан Бжания.
- Во внешнеполитическом ведомстве Грузии считают, что «подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».
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