Президент Грузии: Открытие в Абхазии базы ВМФ РФ - незаконное решение России

Открытие российской военно-морской базы в Очамчира – «большая мина для безопасности Черного моря, завтрашнего порта Анаклия и европейского пути Грузии», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Открыть еще одну военную и первую военно-морскую базу в Очамчире, на территории суверенной Грузии - незаконное, преступное и возмутительное решение России. Эта провокация угрожает не только Грузии, но и всему региону. Этим шагом Россия пытается усилить свое влияние в Черноморском регионе и доминировать в регионе. Я призываю партнеров Грузии и международное сообщество немедленно отреагировать на это», - говорится в заявлении президента, передает SOVA.