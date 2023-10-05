Слова абхазского лидера Аслана Бжания о намерении России обустроить в Очамчира новую базу для Черноморского флота, с одной стороны – косвенное признание того, что Москва смирилась с потерей Севастополя как основного места базирования своих ВМС в Черном море, а с другой – новая угроза Грузии. Такие выводы делают в грузинской оппозиции и экспертном сообществе. Впрочем, правительство страны считает, что информация, озвученная Сухуми, требует подтверждения. В «Грузинской мечте» предпочитают не верить тому, что политика нераздражения Москвы может привести к угрозе открытия пресловутого «второго фронта» в пределах международно-признанных границ Грузии.

Россия намерена передислоцировать, по крайней мере, часть своих военных кораблей в Абхазию – де-факто президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания поделился планами создать в Очамчира базу российского Черноморского флота. В интервью газете «Известия» абхазский лидер заявил, что соответствующее соглашение было подписано по итогам его встречи с Владимиром Путиным:

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии. И такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это является обеспечением коренных интересов и Абхазии, и России. Безопасность превыше всего».

В Тбилиси откровения Бжания вызвали неоднозначную реакцию. МИД Грузии назвал подобные заявления «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии». В комментарии внешнеполитического ведомства, в частности, сказано:

«Мы выражаем обеспокоенность по поводу заявления российского оккупационного режима в Сухуми о создании дополнительной российской военной базы на оккупированной территории Грузии. Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона».

Впрочем, в правящей «Грузинской мечте» тут же усомнились в правдивости слов абхазского лидера. По словам представителя партии власти Гии Вольского, не стоит торопиться с выводами, пока не будут выяснены все детали. При этом Вольский уверен, что никакого соглашения между Москвой и Сухуми нет:

«Во-первых, правда это или нет, никто не знает. Во-вторых, между Абхазией и Россией нет никакого соглашения. Это некая формальность, иногда Бжания разрешают поговорить с кем-то на высоком уровне, в том числе с президентом. В интересах России собрать силы, чтобы не отдавать Кавказский регион, который Саакашвили сдал в 20-процентном размере».

На встрече с Бжания Путин, действительно, ни слова не сказал о военно-морской базе. Однако абхазский лидер недвусмысленно дал понять, что хочет участвовать в «интеграционных процессах, инициированных российской стороной».

«С удовлетворением отмечаем, что в последнее время наши отношения получили дополнительный импульс. Идет процесс гармонизации: много сделано для этой гармонизации, и многое еще предстоит сделать. Поэтому именно это сближает наши позиции при создании единого социально-экономического и оборонного пространства. Это очень важно. Мы это делаем и будем продолжать делать».

В грузинской оппозиции, между тем, заявление Бжания восприняли как непосредственную угрозу. По словам одного из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе, размещение боевых кораблей, обстреливающих украинские города, у грузинских берегов, пусть и на территории, неподконтрольной официальному Тбилиси, грозит переносом линии фронта в пределы международно-признанных границ Грузии:

«Это попытка Российской Федерации перенести боевые действия в Грузию, попытка перенести линию фронта в Абхазию – в пределы международно-признанных границ Грузии. Нам всем необходимо понимать, что эта база будет использоваться для укрытия российских военно-морских сил, которые сегодня подвергаются атакам в портах Севастополя и Новороссийска. На этих кораблях крылатые ракеты, которыми каждый день обстреливают украинских мирных жителей. Соответственно, эти корабли являются законными целями украинских вооруженных сил, и поэтому строительство этой базы является прямой попыткой переноса боевых действий в Абхазию, и это представляет собой большую угрозу безопасности местных жителей, безопасности граждан Грузии в целом».

О том, что большая часть кораблей Черноморского флота уже выведена из Севастополя, сообщило американское издание The Wall Street Journal. Согласно анализу спутниковых снимков, Россия перевела все три оставшиеся в строю подводные лодки, два фрегата, способных нести крылатые ракеты, и патрульный корабль в Новороссийск. Другие суда, в том числе большой десантный корабль, ряд малых ракетных кораблей и новые тральщики, были переброшены в Феодосию.

В условиях постоянных атак ВСУ, которые уже стоили Москве нескольких боевых кораблей и подводной лодки, командование Черноморским флотом, очевидно, решило перевести остающиеся на плаву суда в более защищенные порты. При этом, по мнению экспертов, вывод основных сил в Новороссийск может говорить о том, что Москва рассчитывает на запрет Запада использовать предоставленные Украине крылатые ракеты для ударов по российской территории.

Однако в случае Абхазии запрет вряд ли будет действовать. При этом новость о вероятном появлении российских кораблей в Очамчира, где во времена СССР уже располагалась военно-морская база, может указывать на то, что Россия не только ищет альтернативу Севастополю, но также пытается расширить свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции.

Для Грузии же это означает, что, несмотря на декларируемую «Грузинской мечтой» политику нераздражения Москвы, интересы Тбилиси Кремль в расчет принимать явно не собирается. По словам военного эксперта, бывшего начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии Зазы Гогава, намерением основать новую базу для своего флота Россия косвенно подтверждает, что проигрывает войну в Украине и теряет Крым. При этом, отмечает Гогава, становится ясно, почему было блокировано решение о строительстве порта Анаклия:

«Она (Россия), проигрывая войну в Украине, теряет расположенную в Севастополе, на Крымском полуострове военную базу, которая имеет стратегическое положение в Черном море. И для них единственный шанс полноценно сохранить присутствие в Черном море – территория, прилегающая к Очамчира. И теперь ясно, почему не строится порт Анаклия. И тут уже видна предательская политика наших властей. Россия осуществляет это руками нашего правительства».

По мнению грузинских экспертов, единственным правильным шагом Тбилиси в этой ситуации будет громкая и жесткая реакция со стороны первых лиц государства, требование экстренного созыва Совета безопасности ООН и задействование всех дипломатических каналов с целью усиления военной помощи стране со стороны стратегических союзников Грузии.

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