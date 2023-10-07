Посол Израиля в Грузии: миллионы людей с утра находятся в убежищах.

Израиль сделает все необходимое для защиты своих граждан, отмечает посол Израиля в Грузии Хадас Мейццад.

«Я благодарна всем, кто публикует посты или пишет личные сообщения и уделил хотя бы минуту, чтобы подумать об Израиле. Сегодня население Израиля встретило ужасное утро. Террористическая организация ХАМАС начала широкомасштабное нападение на граждан Израиля, выпустив ракеты к югу от Тель-Авива и Иерусалима. Миллионы людей с утра находятся в убежищах.

Кроме того, десятки террористов ХАМАС перешли из сектора Газа в Израиль для убийства местных семей. Тысячи граждан Израиля все еще заперты в своих домах и прячутся от террористов. Это атака, организованная террористическими организациями во главе с ХАМАС, без какого-либо предлога или предварительных действий со стороны Израиля.

Израиль сделает все, чтобы защитить своих граждан и привлечь ХАМАС к ответственности. Население сектора Газа не является врагом Израиля. ХАМАС сознательно и целенаправленно действует с густонаселенных территорий. Террористические организации сознательно действуют, используя гражданское население, совершая двойное военное преступление - они без разбора стреляют по гражданскому населению», - заявила посол.

С утра 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреливает Израиль. Погибла женщина, ранения получили более сотни человек, миллионам рекомендовано не покидать бомбоубежища в домах. Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Члены группировки проникли в израильские приграничные города. Армия обороны Израиля впервые за 50 лет объявила в стране состояние войны.

Израильская армия объявила о «состоянии готовности к войне». Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в неё попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.