Армения присоединяется к международным призывам остановить насилие в Израиле

Официальный Ереван заявляет, что шокирован насилием между палестинцами и Израилем и нападениями на гражданское население.

В Ереване выразили соболезнования родственникам погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

«Мы присоединяемся к международным призывам остановить насилие», - говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на странице в социальной сети X.

Утром седьмого октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Сотни пострадавших, более 200 погибших. Боевики движения ХАМАС зашли на территорию страны. Есть сообщения о захвате заложников и убийствах израильский военных. Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Вечером Израиль подвергся новому ракетному удару.

В стране объявлено чрезвычайное положение, премьер-министр Израиля назвал происходящее войной и объявил мобилизацию резервистов. Президент Палестинской автономии сказал, что палестинский народ имеет право «защищаться от атак Израиля».