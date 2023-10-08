Самолет Georgian Airways утром вылетел в направлении Тель-Авива

Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways утром (7:25 часов по Тбилиси) вылетел в направлении Тель-Авива, сообщает bm.ge. Рейс должен был быть выполнен вечером 7 октября. Ранее сообщалось, что авиакомпания приостановила полеты в Израиль в связи с боевыми действиями на территории государства.

Что касается других израильских авиакомпаний - Israir, Arkia и El-al - на данном этапе, отмечает бизнес-портал, информации об отмене рейсов нет. По данным местных СМИ, некоторые международные авиакомпании прекратили полеты в Израиль, передает SOVA.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреляла Израиль. По последним данным, число погибших возросло до 350-ти человек, более 1400 ранены, десятки людей захвачены в заложники.

Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Сообщается, что члены группировки проникли в израильские приграничные города. Армия обороны Израиля - ЦАХАЛ - впервые за 50 лет объявила «о состоянии боевой готовности». В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в нее попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.

Вечером 7 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что страна прекратила поставку электроэнергии в сектор Газа.