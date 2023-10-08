Гарибашвили: Соглашение с Арменией поспособствует установлению мира в регионе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа. Глава правительства выразил надежду на то, что вскоре этот документ между Баку и Ереваном будет подписан.

Гарибашвили еще раз подчеркнул, что Тбилиси готов участвовать в процессе посредничества, фасилитации и в целом в дружественном формате.

«Я хотел бы выразить свою надежду на то, что мирное соглашение с Арменией будет подписано очень скоро. В этом вопросе у нас полное совпадение мнений. Мирное соглашение, я думаю, будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, который принесет процветание нашим народам. Для Армении - для армянского народа, для Азербайджана - для азербайджанского народа, для Грузии - для грузин.

Мы, Грузия, всегда занимали нейтральную беспристрастную позицию в этом процессе. Мы по-прежнему готовы внести скромный вклад в процесс посредничества, фасилитации и в целом в дружественный формат.

Тбилиси всегда готов участвовать в этом процессе. Наше будущее должно быть мирным, стабильным, и все три страны Южного Кавказа должны быть в состоянии решать проблемы региона и нашего дальнейшего развития», - отметил премьер-министр Грузии.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку благодарит Тбилиси за предложенную роль посредника в азербайджано-армянском вопросе. Алиев отметил, что Азербайджан продолжает и продолжит поддерживать территориальную целостность Грузии, и подчеркнул, что региону Южного Кавказа нужен мир. Поэтому, отметил президент, он надеется на то, что в скором времени с Арменией будет подписано мирное соглашение, передает SOVA.

Напомним, 8 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Грузию с правительственной делегацией.