Проживающие по адресу более 12 месяцев мигранты будут считаться «постоянными жителями» Грузии

Проживающие по адресу более 12-ти месяцев лица будут считаться «постоянными жителями» Грузии, в том числе мигранты, сообщает ТВ «Мтавари» со ссылкой на исполнительного директора Грузстата (Национальное статистическое управление) Гогиту Тодрадзе.

Представитель ведомства заявил, что Национальное статистическое управление проведет всеобщую перепись населения в 2024 году.

«Методология переписи заключается в описании всех лиц, проживающих на территории страны в определенный момент, включая тех, кто прожил здесь более 6 месяцев, или находится в стране несколько дней, или наоборот, временно находится за границей.

Что касается мигрантов, то если человек проживает по определенному адресу более 12 месяцев, он будет считаться постоянным жителем, независимо от того, из какой страны он приехал», - сказал Тодрадзе.

Отмечается, что на проведение переписи населения выделено около 29 миллионов лари, из которых основная часть - взнос государственного бюджета.

Перепись населения в Грузии проводится каждые 10 лет. Последний раз ее проводили в 2014 году. Тогда население страны составило 3 713 804 человека.