Абхазская сторона предлагает Тбилиси возобновить встречи в формате МПРИ

Абхазская сторона готова к возобновлению работы в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Она подготовила пакет предложений, который представит сопредседателям Женевских дискуссий во время их визита в Абхазию, заявил замминистра иностранных дел самопровозглашенной республики Ираклий Тужба.

«Абхазская сторона подготовила очередной пакет предложений для разморозки формата МПРИ. Надеюсь, что наши нынешние предложения получат должную реакцию Грузии и мы сможем приступить к работе в этом формате», – отметил Тужба.

По его словам, Абхазия на протяжении нескольких лет ведет активную работу по возобновлению формата.

«Мы считаем, что это достаточно важный формат, часть Женевского процесса, так называемый локальный механизм безопасности. Мы в 2021 году выступили с официальными предложениями, которые передали через представителей ООН нашим грузинским коллегам», – сказал Тужба.

Он выразил сожаление по поводу того, что прошло уже два года, а грузинская сторона не проявляет никакой активности или желания возобновить МПРИ.

Как пишет «Нужная газета», на сайте абхазского МИДа пакет предложений не опубликован. «Если это не засекреченная информация, то с ней надо бы ознакомить широкую общественность», – указывает издание.

Грузинские власти не комментировали заявление абхазской стороны относительно возобновления встреч в формате МПРИ.

Встречи в Гали, в которых участвуют абхазская сторона, Грузия, Россия, ЕС и ООН, не проводились с 2018 года.