Лидеры «Нацдвижения» проведут на Кипре встречу с Давидом Кезерашвили

Лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии, «Единого национального движения» (ЕНД) отправились на Кипр на встречу с экс-министром обороны, основателем оппозиционного телеканала «Формула» Давидом Кезерашвили. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2», записавшая комментарий с лидером ЕНД Леваном Хабеишвили.

«Российская власть Грузии не даёт возможности, в том числе людям, которые являются политическими беженцами, приехать в Грузию. Я собираюсь не только встретиться с Кезерашвили, я встречусь со многими патриотически настроенными грузинами», — заявил он.

На Кипр вместе с Хабеишвили вылетели члены оппозиционной партии Петре Цискаришвили, Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.