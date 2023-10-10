Лидеры «Нацдвижения» проведут на Кипре встречу с Давидом Кезерашвили

Лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии, «Единого национального движения» (ЕНД) отправились на Кипр на встречу с экс-министром обороны, основателем оппозиционного телеканала «Формула» Давидом Кезерашвили. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2», записавшая комментарий с лидером ЕНД Леваном Хабеишвили.
«Российская власть Грузии не даёт возможности, в том числе людям, которые являются политическими беженцами, приехать в Грузию. Я собираюсь не только встретиться с Кезерашвили, я встречусь со многими патриотически настроенными грузинами», — заявил он.
На Кипр вместе с Хабеишвили вылетели члены оппозиционной партии Петре Цискаришвили, Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.
- Давид Кезерашвили был начальником Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем до 2008 года занимал пост министра обороны. Позже он перешел в частный бизнес. В 2012 году, после смены власти, против него было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. В 2014 году суды Франции и в 2016 году суд Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию.
- Тбилисский апелляционный суд 21 марта этого года оставил в силе вердикт суда первой инстанции и Кезерашвили должен выплатить в пользу министерства обороны Грузии 5 060 000 евро по делу о злоупотреблении служебным положением и присвоении/растрате госсредств.
- Правящая партия Грузии называет Давида Кезерашвили «олигархом» и утверждает, что он из-за границы пытается управлять процессами в Грузии. Защита Кезерашвили заявляет, что судебное преследование Кезерашвили связано с редакционной политикой принадлежащей ему оппозиционной телекомпании «Формула».
- Ранее журналистское расследование Би-би-си рассказало о скандале с колл-центрами и глобальной мошеннической сети, которая украла более миллиарда долларов. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует Давид Кезерашвили.
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