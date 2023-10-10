Пашинян сообщил Жапарову, что не будет участвовать в саммите СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым выразил сожаление, что не сможет принять участия в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке 13 октября, из-за ряда обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Главы двух государств обсудили вопросы, связанные с предстоящим саммитом, а также вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении.

Армянская сторона пока не опубликовала сообщение о телефонном разговоре, передает Радио Азатутюн.

Ранее помощник президента России счел вероятным участие Пашиняна во встрече лидеров стран СНГ по видеосвязи.

А во встрече министров иностранных дел стран СНГ, которая пройдет в столице Кыргызстана накануне саммита, Армению будет представить заместитель министра иностранных дел.