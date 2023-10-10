Нападение на Израиль, совершенное палестинским террористическим движением ХАМАС, правящем в секторе Газа, привело к огромному числу жертв среди мирного населения и военных. Израиль объявил войну и начал операцию против ХАМАС. О том, как в Абхазии реагируют на эти события, мы говорили с общественным деятелем и ветераном Отечественной войны народа Абхазии Ахрой Бжания.

– Ахра, скажи, пожалуйста, как ты воспринял те события, которые произошли в Израиле в связи с нападением ХАМАС?

– Хочу сказать, что я не приветствую террористические действия в любом их проявлении. И, если я правильно понимаю, вообще весь арабский мир не поддержал именно такую, абсолютно жестокую и бессмысленную, на мой взгляд, акцию. Если они этим хотели защитить интересы палестинского народа, они, по-моему, их только откинули на какое-то время назад. Напасть на мирное население, на женщин и детей, на музыкальный фестиваль, – это не защита своих интересов, это – терроризм. Я не знаю, какие идеологи их на это подвигали, я такие вещи не поддерживаю. Я считаю, что цивилизованное мировое сообщество, к каким бы конфессиям оно не относилось, такие вещи поддерживать не должно. Мне кажется, что выяснение, кто там исторически прав, а кто виноват, это сложная штука, они там дошли до такого, что черт ногу сломит и не разберет, у кого больше исторических оснований на эту землю.

– Ахра, скажи, пожалуйста, ты написал пост и в нем упоминаешь мнения, которые высказываются в абхазском сегменте социальных сетей, какую реакцию ты там видишь?

Невозможно так проводить параллели: палестинцы похожи на абхазцев, поэтому в этой ситуации давайте их будем поддерживать, а евреи похожи на грузин, давайте против них будем выступать. Это неправильно

– Есть консолидированное мнение, крайне одностороннее, которое я вижу в интернет-сообществе Абхазии, – это проарабская и антиизраильская позиция, люди поддерживают палестинцев против евреев. Они проводят такую параллель, что палестинцы – это мы, абхазы, а евреи – это грузины. Я считаю, что это абсолютно не корректно и не соответствует истине, потому что каждый конфликт народов имеет свою специфику и свою историю. Он уникален, невозможно так проводить параллели: палестинцы похожи на абхазцев, поэтому в этой ситуации давайте их будем поддерживать, а евреи похожи на грузин, давайте против них будем выступать. Это неправильно. Там сложная история взаимоотношений, поэтому нам сегодня так однозначно судить не стоит. И потом, я не имею ничего против еврейского государства. Да, они нас не признали, арабский союз нас тоже не признал, а разве Палестина нас признала? Нет, не признала. Я абсолютно одинаково как гражданин и как человек отношусь ко всем народам, культурам и государствам, но я хочу равняться на еврейское государство. Не потому, что они исторически правы или не правы, а потому, что я вижу много параллелей как раз с нашей ситуацией.

– Ахра, а в чем ты видишь эти параллели, поясни, пожалуйста?

– Я скажу. Каждая страна уникальна, но параллели есть: нас мало и евреев мало; если вспомнить начало нашего государства и начало еврейского государства, и они, и мы были окружены врагами, недоброжелателями, не поддерживающими наш исторический выбор. То есть не было вокруг нас ни одной страны, которая бы поддерживала наш исторический выбор. То же самое было и в Израиле. Дальше, мы доказали свое право и отстояли свой выбор в неравной борьбе. Правда, грузинские СМИ иногда говорят, что это Россия за нас выиграла войну. Ну, пусть тогда они придут на наши кладбища и посмотрят, сколько ребят и девочек абхазских погибло, пусть сделают выводы и замолчат по этому поводу. То же и в Израиле было, они бились с силами, многократно их превосходящими технически и количественно. Да, поддерживали Израиль Америка и СССР, но поддержки мало, если нет желания выстоять. А вот это желание было – отстоять свое государство, и у нас это желание было.

Свободолюбие – вот это я у них вижу, то есть намерение не менять свою свободу ни на что, ни на какие дивиденды, ни на какие выгоды, ни на какие союзы, и у нас то же самое

Я вижу параллели в том, что Израиль построил свое государство, опираясь на диаспору. И у нас есть эта диаспора, есть эти корни, эти рычаги, которые мы тоже должны использовать. Израиль воссоздал многое в своей культуре, что было утеряно или почти утеряно. И у нас тоже такое, честно говоря, есть. Нам тоже предстоит процесс восстановления. Свободолюбие – вот это я у них вижу, то есть намерение не менять свою свободу ни на что, ни на какие дивиденды, ни на какие выгоды, ни на какие союзы, и у нас то же самое. Я хочу на них равняться, и чтобы наше государство на них равнялось, потому что они сделали то, что нам, в принципе, предстоит сделать. И мы должны опираться на их опыт, а не ругать и не чморить их по какому-то корпоративному, религиозному или какому-то другому признаку. Наоборот, надо следовать их примеру, стараться взять все лучшее. Кто знает, может, в будущем мы станем друзьями, может быть, нас признают.

Я буду очень рад, если арабская лига нас признает, я буду счастлив, если Израиль нас тоже признает. И потом мне не понятно, у нас стала доминировать ментальность третьего мира в наших головах. Мы как бы автоматически поддерживаем тех, кто слабее, может, не так ощутимо реализовал себя. Почему? Потому что мы считаем, что сами мы тоже такие, что ли? Нет, мы должны стремиться к самому передовому, должны стремиться быть на острие прогресса настолько, насколько это возможно в наших условиях. А не говорить, что мы несчастные и давайте будем поддерживать несчастных и бедных.

Я не хочу становиться на чью-то сторону и поддерживать кого-то одного. Но я хочу, чтобы наше государство равнялось на Израиль. Я хочу с ними дружить

Я не хочу касаться вопроса, кто прав, кто виноват, там огромные жертвы среди гражданских и среди военных, и я всем сочувствую до глубины души. Это ужасно, когда люди гибнут вот так! Я очень сожалею, что эти народы и государства не нашли возможности, или мудрости, или политических цивилизованных подходов, чтобы урегулировать свой конфликт. Я не хочу становиться на чью-то сторону и поддерживать кого-то одного. Но я хочу, чтобы наше государство равнялось на Израиль. Я хочу с ними дружить. И не только с ними, но и с ними тоже. А если я буду сегодня огульно, опираясь на какие-то идеологемы, на пропаганду, вставать на чью-то сторону, завтра я сними дружить не смогу. Я написал об этом пост в социальных сетях, и все на меня напали. Но Аслан Кобахия меня поддержал, он молодец.

Начинают люди писать, что они сионисты, что они фашисты, зачем вы ярлыки клеите на целый народ? Чтобы они свое государство получили, ООН голосовала, народы голосовали. Палестинцы что ли Иисуса Христа там распяли? По-моему, евреи. Так они же там издавна жили в Иерусалиме и в Иудее. И там была римская провинция. Нельзя отрицать, что эти люди имеют право на эту землю. Да, потом там жили арабы и палестинцы, но потом по решению всех стран мира эту землю дали евреям, было голосование в ООН, и Советский Союз был одним из главных инициаторов этой процедуры. От того, что вы были с этим не согласны, теперь давайте нападать на них и убивать их, что ли? Они защищают себя как могут. Я не историк, не специалист арабо-израильских отношений, но я категорически против того, чтобы мы чью-то сторону принимали, я не понимаю, из каких соображений. Из того, что у нас якобы параллели с палестинцами. А я считаю, что у нас параллели с евреями, с Израилем. Они одни против всего мира, и мы были одни против всего мира, только наши братья нам помогали. И им только их братья помогали. Они выстояли, и мы выстоим. С них надо брать пример. А дружить надо со всеми, ни с кем не надо ссориться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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