Пашинян прокомментировал возможность переговоров с Баку в Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева рассмотреть Грузию в качестве площадки для переговоров.

Пашинян подчеркнул, что сейчас, когда обсуждается вопрос встречи в Брюсселе, где, по сути, есть определенные рамки, Азербайджан пытается предложить другую платформу, что можно интерпретировать как переход на другую платформу.

«В Гранаде прошла встреча, и принципы регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном были зафиксированы на платформе Евросоюза, с нашей точки зрения и с точки зрения Евросоюза. И понятно, что когда мы встречаемся в Брюсселе, разговор должен проходить в рамках этих принципов, о которых, я не скажу, что они соответствуют только интересам Республики Армения. Республика Армения их приняла, и, кстати, Азербайджан тоже принял. И сейчас, когда мы обсуждаем вопрос встречи в Брюсселе, где, по сути, у нас есть рамки, которые нужно подчеркнуть, и когда Азербайджан пытается предложить другую платформу, это может быть истолковано нами, что, переходя на другую платформу, Азербайджан хочет нейтрализовать уже согласованные принципы», – отметил Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, усиливаются опасения, что скрытый план может заключаться в том, что все закончится применением силы, новой войной, новой эскалацией.

«Мы не против любого разговора, но мы против логики, которая выведет нас из рамок уже согласованных принципов», – подчеркнул Пашинян (цитата по «Арменпресс»).

Премьер Армении также сказал, что Ереван готов к встречам в формате «3+3». По его словам, в свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча формата «3+3» состоится в Тегеране. По словам армянского лидера, Ереван готов, но есть вопросы для дополнительного обсуждения.

«Прежде всего, встречи происходили на уровне замминистра иностранных дел, по крайней мере, до этого момента. Теперь также необходимо уточнить, каково восприятие сторон, на каком уровне следует продолжать разговор, и мы готовы», – сказал Пашинян, подчеркнув при этом, что не было случая, чтобы обсуждения в этом формате были отложены или не состоялись из-за Еревана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещая недавно Грузию, заявил в Тбилиси, что Баку готов провести переговоры с Ереваном в Грузии, но для этого необходимо также согласие Армении.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что согласен с тем, что мирное соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.

10 октября Алиев заявил о важности формата «3+3» в ходе состоявшейся в Баку встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, еще раз подчеркнув, что важно, чтобы региональные проблемы решались с участием стран региона.