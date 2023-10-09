Безопасность Южного Кавказа, участие Грузии в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, совместные проекты в сфере энергетики и транспорта – основные итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с правительственной делегацией прибыл в Грузию 8 октября. После встречи с глазу на глаз с премьер-министром Ираклием Гарибашвили стороны провели совместную пресс-конференцию. На ней Ильхам Алиев выделил несколько моментов.

По его словам, стороны рассмотрели перспективы развития транспортного коридора. Было отмечено, что Азербайджан и Грузия приступили к масштабным работам в этом направлении. Как известно, Грузия реализует проект модернизации железной дороги, который завершится к концу 2024 года, после чего ее пропускная способность возрастет вдвое. Кроме того, в ближайшее время возобновится строительство порта Анаклия пропускной способностью 100 миллионов тонн. Наряду с этим в ближайшее время завершится строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад. Грузия активно сотрудничает с Азербайджаном во всех проектах. Стороны выделили важность проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который «также успешно реализуется и будет завершен через несколько месяцев».

Тем не менее основной темой обсуждения стала обстановка безопасности в регионе и мире. Лидеры стран подчеркнули, что Южному Кавказу нужен мир.

«Как вы знаете, сегодня несколько стран и международных организаций выступают в роли посредников в процессе нормализации. Грузия и Азербайджан стоят на общей платформе - это беспристрастная позиция по отношению к территориальной целостности наших стран, и мы принимаем любую помощь. Но моя идея заключается в том, что самый правильный выбор, будь то исторические аспекты или другие, – нам нужно участие Грузии в этой ситуации, и я благодарю премьер-министра за готовность оказать помощь. Это – страна, которая (к этому) готова, и мы ожидаем того же от Армении, и, если Армения согласится, мы немедленно начнем двусторонние и трехсторонние встречи здесь, в Грузии», – заключил президент Алиев.

Гарибашвили поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

«Мы, Грузия, всегда занимали нейтральную, беспристрастную позицию. Уже сейчас мы готовы внести свой вклад в процесс установления этого посреднического или дружественного формата. Тбилиси всегда готов принять участие в этом процессе, все три страны Южного Кавказа должны иметь возможность самостоятельно решать вопросы региона и нашего дальнейшего развития», – подчеркнул премьер Гарибашвили.

Политолог Георгий Мелашвили говорит, что, исходя из официальной информации, цель визита президента Азербайджана условно можно разбить на три темы:

«Первая – Ильхам Алиев решил прозондировать почву на предмет позиции Грузии, и, если учитывать тот немаловажный факт, что прибыл он в Тбилиси после встречи с Владимиром Путиным, естественно, его интересовала готовность Грузии присоединиться к формату 3+3, с вовлечением Турции, Ирана и России с одной стороны и Грузии, Армении и Азербайджана – с другой. Позиция Грузии пока однозначна – до восстановления территориальной целостности она не присоединится к этому проекту. И, по всей видимости, Грузия остается верна прозападному вектору развития, который подразумевает такой подход».

Вторая тема переговоров заключалась в том, что Азербайджан кровно заинтересован во включении Грузии в посредническую миссию по мирным переговорам с Арменией. Здесь, по мнению эксперта, просматривается только одна причина:

«Для Азербайджана включенность американцев и европейцев в урегулирование конфликта является проблемой, так как они требуют соблюдение прав карабахских армян, что не очень нравится Алиеву. Поэтому он пытается сформировать в Грузии новую, свободную от влияния Запада площадку. И, судя по риторике нашего премьера, он ободрен этой перспективой. Однако проблема кроется в том, что ни с военной, ни с политической, ни с экономической точки зрения Грузия не может взять на себя роль медиатора в таком многостороннем вопросе. Было бы правильным взять на себя роль проводника интересов Запада, транслируя позитивные сигналы, что, похоже, никак не входит в интересы Азербайджана».

Что касается экономических вопросов, то тут новшеством можно считать заявление азербайджанской стороны о возможном подключении к реализации порта Анаклия, что, безусловно, добавляет весомости проекту. Однако вместе с тем, по мнению Георгия Мелашвили, кроме общей риторики никакой конкретики по новым экономическим проектам высказано не было:

«Очень много вопросов в связи с оживлением проекта Анаклия, и сегодня кроме общих фраз ничего нового мы не услышали. Все знают, что в тендере победили другие компании, и ни одна не является азербайджанской. Здесь я бы выделил другой момент в виде грядущего визита в Грузию президента Венгрии, который состоится на этой неделе. Как известно, Виктор Орбан кровно заинтересован в создании энергетического проекта по транспортировке азербайджанских энергоресурсов в Венгрию и далее в Европу. Вероятно, одной из тем переговоров мог стать и этот вопрос, учитывая важность грядущего визита».

Интересен тот факт, что президент Саломе Зурабишвили не была проинформирована о визите своего азербайджанского коллеги. На вопрос, был ли президент Грузии проинформирован о визите Ильхама Алиева, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили ответил: «Президент прибыл в Грузию, провел рабочую встречу с премьер-министром Грузии, такая ситуация сегодня».

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