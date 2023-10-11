Бжания: в здании Совмина планируется открытие «Президент-Отеля»

В сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР), предположительно, будет открыта гостиница «Президент-Отель». Об этом заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания во время встречи с абхазскими студентами в Москве.

«Есть инвесторы, которые готовы вложиться в реконструкцию Дома правительства. Была заказана экспертиза и в ближайшие дни мы должны получить ответ, можно ли достраивать это здание, оставить его, или придётся нам его сносить. Придёт экспертиза и от этого будем плясать. Я думаю, что этот проект мы доведём до конца. Потому что есть инвесторы, которые заинтересованы в этом», – отметил он.

Бжания добавил, что абхазские власти не собираются увеличивать государственный аппарат: «в этом нет никакой необходимости». По его словам, речь идет об открытии «Президент-Отеля», а также обустройстве площади имени Владислава Ардзинба и памятника первому абхазскому президенту.

Инициативу Бжания прокомментировали в абхазской общественной организации «Наша Столица», заявив, что превратить «символ Победы» в грузино-абхазской войне в «очередной объект инвестиционного назначения» недопустимо.

«В рамках укрепления реального народовластия, демократических принципов нашего народа, а понимание неизбежности реформирования конституции есть почти у всех политических сил, предлагаем восстановить и передать здание бывшего Совмина, после перехода к новой системе избрания законодательной ветви власти, народным избранникам Республики Абхазия как центр народной демократии и свободы абхазского народа», – сказано в заявлении.

Здание Совмина на сухумской площади Свободы, сгоревшее во время войны в 1993 году, до сих пор не восстановлено.

Ранее «Эхо Кавказа» рассказывало о том, что российские ученые обследовали на устойчивость ряд сооружений в Абхазии, среди них и здание Совмина. Руководитель Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, комментируя их работу, заявил: «Оставлять там руины до четвертого этажа и что-то надстраивать действительно смысла нет».