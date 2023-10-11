Пашинян полетел на «непонятную встречу» в Гранаду, а в Бишкек не смог – Алиев

Президент Азербайджана раскритиковал премьера Армении. Ильхам Алиев говорит, что Никол Пашинян летел в испанскую Гранаду на «непонятную встречу» шесть часов, а вылететь на саммит СНГ в Бишкек на пару часов не смог.

«12 октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. И, естественно, история отношений между нашими странами она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении шесть часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить», – сказал Алиев в ходе встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Ранее Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым выразил сожаление, что не сможет принять участия в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке 13 октября, «из-за ряда обстоятельств».

Во встрече министров иностранных дел стран СНГ, которая пройдет в столице Кыргызстана накануне саммита, Армению будет представить заместитель министра иностранных дел.