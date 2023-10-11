В СГБ Грузии на допрос по «делу о госперевороте» вызван фотограф оппозиционного телеканала «Формула» Вахо Карели. 29 сентября он присутствовал на тренинге, проходившем в Тбилиси, в качестве фотожурналиста – это и стало причиной его вызова в Службу госбезопасности.

Карели отказывается идти на допрос в ведомство и согласен ответить на вопросы только в присутствии судьи-магистра.

Ранее в Службе госбезопасности были допрошены три члена организации CANVAS («Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий») из Сербии, одна из Грузии – Нини Гогиберидзе, а также директор местного отделения организации Георгий Меладзе.

Директор CANVAS Георгий Меладзе заявил, что это «очередной эпизод систематического преследования активных людей».

«Таких эпизодов будет еще много, они будут продолжаться до выборов и будут беспокоить не только тех, кем недовольны в СГБ, но и тех, кто равнодушно наблюдает за всем этим сегодня», - заявляет Меладзе.