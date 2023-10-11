Распространенный вчера в абхазском сегменте соцсетей короткий видеоролик со встречи в Москве президента Абхазии Аслана Бжания с абхазскими студентами, обучающимися в российской столице, вызвал негативный отклик и недоумение в интернет-сообществе. Причем на сей раз с критикой выступали не только завзятые противники действующей власти…

Речь во время встречи зашла о сгоревшем в ходе его штурма абхазскими силами в последние дни грузино-абхазской войны 12-этажном здании Совмина в Сухуме. Кстати, произошло это неделей раньше штурма московского так называемого Белого дома и пожара в нем в результате вооруженного противостояния президента с парламентом. Но если в Москве тамошнюю высотку быстро восстановили, то в Сухуме исследовавшие здание еще в девяностые годы специалисты заявили, что оно восстановлению не подлежит – слишком силен там был огонь. Спустя годы, правда, при президентстве Рауля Хаджимба, комиссия специалистов из Москвы сообщила СМИ, что вроде бы восстановление возможно. Но в сентябре прошлого года «Эхо Кавказа» рассказывало, что российские ученые из Новосибирска и сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии обследовали на предмет устойчивости инженерные сооружения на территории республики. Остаточный ресурс высотного здания Совета министров – 76%, а критичными считаются показатели от 50%. Так или иначе, можно сделать предположение, что с течением времени, которое неизбежно воздействует на высотку, восстановление будет все больше лишаться смысла. То есть надо сносить и возводить что-то заново или разбивать на этом месте сквер. Но не этот вопрос вызвал бурную реакцию общества. Вот что сказал Аслан Бжания:

«Есть инвесторы, которые готовы вложиться в реконструкцию Дома правительства. Была заказана экспертиза, и в ближайшие дни мы должны получить ответ, можно ли достраивать это здание, оставить его или придется нам его сносить. Придет экспертиза, и от этого будем плясать. Я думаю, что этот проект мы доведем до конца, потому что есть инвесторы, которые заинтересованы в этом. Конечно, мы не собираемся увеличивать государственный аппарат, в этом нет никакой необходимости. Скорее всего, в этом здании или в здании на этом месте будет президент-отель, так он будет называться, хорошего уровня. А перед ним – площадь и памятник Владиславу Григорьевичу Ардзинба».

Вот несколько интернет-комментариев:

«Не совсем поняла, что предлагает президент – вместо Совмина будет президент-отель и перед отелем памятник Владиславу? То есть парад будет проходить у отеля, а некоторые министерства, разбросанные по Сухуму, так и будут арендовать офисы за баснословные деньги (бюджетные)?»;

«Инвестор – лицо или организация, размещающие капитал с целью последующего получения прибыли. Размещаемые инвестором средства могут быть его собственными, а также привлеченными или заемными. Если тот или иной проект окажется убыточным, капитал будет утрачен полностью или частично». Это из Википедии и для молодежи! А при чем здесь, при таком положении вещей, памятник Владиславу? Какое отношение к этому имеет наш народ?..»;

«Не бюст нужно ставить Владиславу, чтобы прикрыться им, а мемориальный комплекс с памятником. Снести центральное высотное здание, разбить там парк и поставить памятник, чтобы неповадно было инвесторам прицениваться к каждому клочку земли, тем более к таким знаковым для тех, кто имеет отношение к Победе»;

«Нам катастрофически не хватает места, где молодежь с пользой проводила бы свое время. Как было бы здорово, если бы часть этого здания занял культурный центр, с конференц-залом, совмещенным с кинотеатром, различными студиями и лабораториями, куда бы приходили развиваться»;

«На День Победы нам с балконов отеля будут махать отдыхающие в купальных костюмах… Офигеть вообще, чем думают эти люди?»

А вот как обратилась к главе государства в интернет-комментарии известный абхазский журналист Индира Барциц:

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Я и мои близкие – против проекта по реконструкции бывшего здания Совмина. Понятно, что необходимо как-то решать вопрос этого здания, сожженного во время освобождения Сухума, но… Убедительная просьба не портить таким сомнительным строительством – Президент-мотель – столь святое для страны место!!! Взываю к Вашей мудрости и жизненному опыту… Полагаю, что это мнение большинства нашего многострадального общества!»

В абхазской общественной организации «Наша столица» заявили, что превратить «символ Победы» в грузино-абхазской войне в «очередной объект инвестиционного назначения» недопустимо.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с абхазским художником, членом общественной организации «Хара Хакалакь» Мадиной Бигуаа. Она сказала, что эта группа еще не собиралась для обсуждения данной темы, что же касается ее личного мнения, то оно таково:

«Личное, конечно, отрицательное. Я просто не понимаю, как вообще такое… Я не думаю, что у этого проекта есть шансы, мне кажется, общественность это не примет. Отель на этом месте – очень странная идея. Я вообще считаю, что здание нужно снести, это будет как бы символом… Я за парк, если честно».

В принципе, сухумцы старшего поколения и привыкли к тому, что на месте этой сгоревшей высотки между двумя массивными трехэтажками, ныне частично используемыми, было пустое пространство. В тридцатые годы прошлого века существовал проект строительства полукруглой шестиэтажки между ними, который несколько лет назад демонстрировали по телевидению. Но затем было не до того – Великая Отечественная война и прочее. И лишь в конце семидесятых началось строительство 12-этажной центральной «коробки»… Сейчас она служит как бы задником к праздничным красочным драпировкам, которыми закрывают здание во время проводимых на площади торжеств.

Что касается идеи проекта по строительству на этом месте отеля, то она, как выясняется, не нова. Один из наблюдателей рассказывает, что несколько лет назад им делился и совсем другой, оппозиционный политик. Объяснял он это тем, что крупный инвестор будет вкладывать деньги только в объект, сулящий доход. Другое дело, что место для отеля тут совершенно не подходящее, ибо связано с самыми разными памятными датами новейшей истории Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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