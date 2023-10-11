Ахсар Джиоев: Союзное государство для нас - приоритет

Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия заявил, что Союзное государство, налаживание контактов в этом направлении - приоритет для югоосетинских властей.

Ахсар Джиоев отметил, что «процесс идет» и что Южная Осетия предпринимает «определенные шаги», чтобы наладить и укрепить существующие контакты.

«Мы говорим, в первую очередь, о контактах в экономической, культурной и гуманитарной сферах. <> Процесс идет. Очевидно, что в силу специфики внешнеполитической работы не все аспекты деятельности могут предварительно освещаться. Это, к сожалению, приводит к неприемлемым оценочным суждениям в нашем обществе и не отражает действительное состояние дел. Просим проявить большее понимание», - отмечает он.

По словам Джиоева, Цхинвали «координирует» свои действия с «главным союзником и партнером» – РФ и в ответ получает «поддержку и содействие <> российских коллег», пишет SOVA.

Напомним, 10 октября де-факто глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что Сухуми хочет быть вместе с Россией и Беларусью в составе Союзного государства.

В осетинских телеграм-каналах после заявлений Ардзинба югоосетинские власти стали обвинять в бездействии в этом направлении.

«Абхазы строят свое государство, продвигая свои национальные интересы на всех площадках. Руководство Южной Осетии понятие не имеет, что делать с нашей государственностью. С потеплением российско-грузинских отношений, РФ они как субъект не нужны, а строить свое государство они не умеют, да впрочем и не хотят», - пишет автор телеграм-канала БОНВ[Ӕ]РНОН.