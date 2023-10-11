Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил в эфире российского телевидения о намерении Сухума добиться признания Минском и присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Каковы реальные перспективы этого и что об усилиях Сухума думают в Цхинвале?

Накануне в эфире программы «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что власти республики сейчас активно изучают опыт взаимодействия Москвы и Минска. Послушайте фрагмент его вступления (с сокращениями):

«Что касается Союзного государства, нашего участия и признания дипломатического со стороны Минска, мы создаем фундамент для того, чтобы это решение было принято - признание само по себе возникнуть не может. Признание нужно подготовить, нужно сформулировать принципы нашей совместной работы и начать реализацию торгово-экономических, культурно-гуманитарных проектов. Чем мы сейчас и занимаемся с нашими белорусскими братьями.

У нас уже сегодня первые поставки абхазских товаров на белорусский рынок завершены, они будут продолжаться. Мы работаем над реализацией крупного инвестиционного проекта в Очамчырском районе. Надеемся на то, что здесь появится крупный санаторно-курортный комплекс. Это наш совместный проект с белорусами.

Ну и третье, это сфера культуры, сфера спорта. Здесь мы тоже создаем достаточные условия для признания государственного суверенитета… В ближайшее время планируется поездка крупной абхазской делегации в Минск. Будем налаживать межведомственное отраслевое взаимодействие, утверждать отраслевые планы действий и постепенно двигаться к этому решению.

Что касается гармонизации и соответствия нашего уровня уровню интеграции между Россией и Белоруссией, это очень важный вопрос. Работает программа гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Это как раз и есть такой своего рода первый этап интеграции в интеграционное объединение. Здесь десятки пунктов, по которым мы вместе работаем с российскими коллегами. Конечно, уровень интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь весьма высокий, но именно поэтому мы как раз и ведем консультации с госсекретарем союзного государства и будем вырабатывать общие подходы».

Выступление министра иностранных дел Ардзинба привлекло внимание югоосетинской общественности. По словам депутата парламента Давида Санакоева, в Южной Осетии внимательно следят за тем, как развиваются отношения братской Абхазии и Беларуси. Мы помним, говорит Давид Санакоев, и неформальный визит Александра Лукашенко в Сухум, и его встречу с абхазской делегацией в Минске:

«Мы с осторожным оптимизмом наблюдаем за этим процессом. В принципе, он и в наших интересах, потому что, случись признание Сухума со стороны Минска или его согласие на какой-то иной формат интеграции Абхазии в союзное государство, мы могли бы рассчитывать на аналогичные решения и в отношении Южной Осетии. Если бы это произошло, вступление в Союзное государство поддержала бы и та часть югоосетинского общества, которая настаивает на сохранении статуса независимого государства, и та, что выступает за вхождения в состав России, в первую очередь потому, что видит в этом гарантию безопасности на долгую перспективу. Кроме того, вступление в союз не предполагает одобрение референдумом, эта возможность прописана в нашей Конституции».

По наблюдениям местных спикеров, пока не видно примет тому, чтобы Южная Осетия принимала участия в этом переговорном процессе. Не слышали в Цхинвале и о каких-то сигналах из Москвы в этом отношении. Во всяком случае, каких-то телодвижений югоосетинской администрации в этом направлении не наблюдалось. Возможно, полагают эксперты, речь идет о самостоятельных инициативах Сухума.

Вопрос: реальна ли перспектива признания или Минск ограничится некими дипломатическими жестами?

Этот вопрос «Эхо Кавказа» адресовало российскому политологу Модесту Колерову, в 2005-2007 годах – начальнику Управления президента России по межрегиональным и культурным связям:

«Такого рода инициативы звучат давно, и они не вызывали никакой реакции со стороны Москвы и Минска, кроме удивленного молчания. Если даже в каком-то случае можно предположить, что Москва не будет с порога отвергать такой разговор, то я рискую, конечно, ошибиться, испортить свою чистую одежду, но говорю: я абсолютно убежден, что Минск не согласится на это никогда.

– Почему?

– Потому что, во-первых, Минск еще не получил от Союзного государства того, что хочет получить. И Минску не нужен лишний фактор, лишний человек со свечкой над этим процессом, лишняя сторона, которая будет присутствовать при этом торге.

– Чего он не получил?

– Из того, что мы знаем, Минск хотел получить порт на балтийском побережье, хотел получить нефтегазовое месторождение в Сибири, и если будет присутствовать третья, четвертая стороны, то им тоже что-то надо давать. И это будет даваться за счет Минска, конечно, а не за счет России. Короче говоря, Минску присутствие дополнительных участников союзного государства сейчас ненужно и невыгодно».

По мнению Модеста Колерова, есть еще одна причина, по которой признание со стороны Минска и вхождение Абхазии в союзное государство невозможны. Дело в том, говорит политолог, что при всех военно-политических обстоятельствах Союзное государство – это, прежде всего, социально-экономический союз. С этой точки зрения ни Абхазия, ни Южная Осетия не представляют интереса, и об этом надо говорить прямо, без обиняков, считает Колеров:

«Все знают, как я сильно люблю братскую Абхазию, братскую Южную Осетию. Но экономический потенциал Абхазии и Южной Осетии просто ничтожен по сравнению с потенциалом Белоруссии, его просто нет статистически, но без такого потенциала в основе политического статуса говорить просто не о чем. Я даже больше скажу: если бы вдруг одна из этих двух братских республик, по размеру равная Сингапуру, была бы Сингапуром, то даже разговора бы не было - все бы звали этот Сингапур вступить в Союзное государство. Но до тех пор Абхазия и Южная Осетия – наши уважаемые союзники, наши непотопляемые военные базы. Это составляет их почти 99%-ное содержание – все, больше ничего».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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