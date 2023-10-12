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Президент Грузии утвердила Оборонный кодекс

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала Оборонный кодекс, сообщил на брифинге главный советник президента по вопросам стратегического планирования Давид Тевзадзе.

«Несмотря на недостатки, он решает одну из известных и важных проблем для общества. Отныне призывники будут проходить обязательную военную службу только в силах обороны, что соответствует сути военной службы и интересам страны. Это положит конец той вредной практике, которая складывалась годами, когда молодым людям приходилось проходить обязательную службу в разных ведомствах, в основном в «караульных беседках», из-за чего их отношение к армии стало негативным», — сказал Тевзадзе.

Изменения в Оборонный кодекс, с сопутствующими законопроектами затрагивают военную службу, военную полицию, военную службу призывников, профессиональную военную службу, резервную военную службу, военное образование, вопрос международной подготовки, а также вопросы, связанные с дисциплинарными мерами и военным положением.

  • Напомним, Оборонный кодекс был одобрен парламентом в третьем чтении, за его утверждение проголосовали 80 депутатов.
  • Обсуждение поправок в кодекс в парламенте Грузии проходило на фоне жарких дебатов и противостояний.

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