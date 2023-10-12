Около 100 заявок подано из Грузии на обучение в российских вузах

Около 100 абитуриентов из Грузии подали заявки на поступление в вузы России в 2024 году по квоте за счет российского федерального бюджета. Об этом сообщили ТАСС в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, добавив, что в нынешнем году квота составляет 200 мест.

Абитуриентам из Грузии предлагаются на выбор любые вузы России, за исключением МГУ им. Ломоносова, Дипломатической академии МИД России и МГИМО МИД России.

«В основном выбор приходится на вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но также выбирают абитуриенты вузы и в Казани, Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Воронеже, Новосибирске», – отметили в Секции интересов РФ.

По данным собеседника агентства, в топе специальностей у абитуриентов из Грузии – медицина, лингвистика, специальности в сфере IT, юриспруденция, экономика, инженерия, сельскохозяйственные науки и строительство.

«На сегодня Грузия продолжает нуждаться в высококвалифицированных толковых специалистах, поэтому будущим студентам рекомендуем обратить внимание на специальности в сфере строительства, медицины, сельского хозяйства и образования», – добавили в секции интересов РФ.

Прием заявок для поступления в российские вузы продолжится до 1 ноября. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы «Образование в Российской Федерации». В списке стран на сайте, вместе с Грузией, есть и самопровозглашенные республики – Абхазия и Южная Осетия.

Член правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе ранее призвал с осторожностью относиться к «подобным инициативам со стороны России».