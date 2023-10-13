ПАСЕ признала Голодомор актом геноцида украинского народа

ПАСЕ осудила продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и подчеркнула важность соблюдения стандартов Совета Европы и призвала Москву «остановить агрессию и добиться всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, гарантирующего торжество верховенства закона».
В резолюции ПАСЕ установила несколько приоритетов и рекомендует:
«В свете этих соображений признать Голодомор актом геноцида, направленным на разрушение основ украинской нации, языка и культуры».
Ассамблея призывает парламенты входящих в нее стран также принять аналогичные резолюции.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ассамблею за это решение:
«Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно».
- Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. После того как Россия развязала полномасштабную войну на Украине в феврале 2022 года, другие страны признали Голодомор геноцидом.
- Голодомор произошел на Украине в 1932-33 годах. В ответ на сопротивление украинских крестьян вступлению в колхозы, созданные при советской власти, их сельскохозяйственная продукция была насильственно конфискована. По разным данным, от голода умерло несколько миллионов человек. Украина обвиняет в организации Голодомора советских чиновников и рассматривает голод как карательную меру против украинских фермеров и крестьян.
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