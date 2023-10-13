ПАСЕ признала Голодомор актом геноцида украинского народа

ПАСЕ осудила продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и подчеркнула важность соблюдения стандартов Совета Европы и призвала Москву «остановить агрессию и добиться всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, гарантирующего торжество верховенства закона».

В резолюции ПАСЕ установила несколько приоритетов и рекомендует:

«В свете этих соображений признать Голодомор актом геноцида, направленным на разрушение основ украинской нации, языка и культуры».

Ассамблея призывает парламенты входящих в нее стран также принять аналогичные резолюции.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ассамблею за это решение:

«Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно».