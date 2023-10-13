В Цхинвали выступают за продолжение диалога в рамках Женевских дискуссий

Югоосетинская сторона считает участие в Женевских дискуссиях полезным и выступает за «продолжение диалога и поиск новых путей для повышения эффективности и продвижения работы в этом формате». Об этом говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия по случаю 15-летия работы формата.

«Женевские дискуссии – важнейший и единственный на сегодняшний день международный формат для поддержания прямого диалога Южной Осетии и Абхазии с Грузией, главной задачей которых является обеспечение прочной безопасности Южной Осетии и Абхазии, исключающей возможность возобновления военных действий. В данном контексте ключевой целью дискуссий является выработка и подписание с Грузией двусторонних юридически обязывающих соглашений о неприменении силы», – сказано в заявлении.

В Цхинвали также говорят, что встречи в Эргнети в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты являются «неотъемлемым элементом стабильности, безопасности и доверия в регионе».

В заявлении югоосетинского МИДа указано, что очередной раунд Женевских дискуссий намечен на декабрь текущего года.