Владимир Путин на саммите СНГ упомянул Грузию

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств–участников СНГ в Бишкеке. Он заявил, что взаимодействие в рамках организации «развивается на фоне сложной геополитической обстановки».

Путин сказал, что «некоторые страны, которые, может быть, сегодня ещё и числятся в составе СНГ, не работают в этом формате», после чего упомянул Грузию.

«С Грузией всё началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию. С этого же всё началось – и с последствиями, которые возникли в результате этой авантюры», – отметил он (цитата по официальному сайту Кремля).

При этом Украина, по его словам, «подписала когда-то основополагающие документы по СНГ», но «на самом деле в полном формате так и не присоединилась».

«Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации. Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», – добавил Путин.

Говоря о Молдове, российский лидер сказал, что страна «практически утрачивает свою идентичность».

Грузию и Украину во время выступления упомянул и белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.

«Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», – сказал он.

Отметим, что в саммите СНГ не принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.