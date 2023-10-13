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Общество

«Меры надо применять до совершения убийств»

Иллюстративное фото

Психические расстройства бытуют, как известно, среди населения всех стран. Но особенностью Абхазии является то, что как в прежние времена, так и сейчас некоторые, «жалея» своих родственников с психическими проблемами, категорически не хотят отдавать их в соответствующие стационарные медучреждения, и это порой приводит к трагическим последствиям. Не так давно «Эхо Кавказа» рассказывало про убийство жителем Сухума своего дедушки, вызвавшее в интернет-сообществе негодование, – знавшие этого человека, который давно проявлял отклонения от психических норм, задавались вопросом: почему же он не был помещен в соответствующее медицинское учреждение, чтобы не дошло до преступления.

И вот на днях произошло два события, напомнившие об этой проблеме. При этом в обоих случаях речь идет о направлении уголовных дел прокуратурой в Верховный суд.

5 октября заместителем генпрокурора РА утверждено постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд республики для применения принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина Сирийской Арабской Республики Халила Амера по признакам умышленное убийства, совершенного с особой жестокостью. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Халил страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме органического заболевания головного мозга и не мог отдавать отчет и руководить своими действиями, по своему психическому состоянию является особо опасным для себя и окружающих лиц. О совершенном им в конце прошлого года тоже много писали в абхазском сегменте соцсетей. Предварительным следствием установлено, что вечером 19 декабря 2022 года в городе Сухуме гражданин Халил Амер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с соседкой, гражданкой РФ Лютовой О.В., используя в качестве оружия нож и металлические ножницы, действую с особой жестокостью, нанес последней 87 колото-резаных ранений, от которых последняя скончалась на месте.

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«Меры надо применять до совершения убийств»
by Эхо Кавказа

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А 29 сентября заместителем генпрокурора РА утверждено постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд РА для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Гергедава Шакро Дитоевича по признакам покушения на умышленное убийство двух лиц и умышленное убийство. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Гергедава страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме бредового расстройства, на момент совершения преступлений не мог отдавать отчет и руководить своими действиями, по своему психическому состоянию является особо опасным для себя и окружающих лиц.

Предварительным следствием он обвиняется в том, что 12 апреля 2023 года, примерно в семь часов утра, в с. Хяцха Галского района, подозревая Кукава Б.Г. и Сичинава Д.Д. в оказании содействия грузинской диверсионно-террористической группе в похищении его сына Гергедава Г.Ш., имевшем место 11 января 2015 года, действуя из мести, вооруженный охотничьим двуствольным ружьем 12-го калибра и кухонным ножом произвел два выстрела в Кукава, от которых последний получил проникающее слепое ранение брюшной стенки слева с повреждением печени и желудка. Решив, что тот погиб, Гергедава направился к дому Сичинава, при встрече с которым нанес ему два смертельных ножевых ранения в область передней половины грудной клетки.

Мы решили сегодня поговорить с профессионалом в области психологии и психиатрии, но в силу некоторых причин она не захотела высказываться публично. В пересказе же сказанное ею звучит так:

«Когда у нас появляются какие-то проблемы со здоровьем, мы идем к врачу и понимаем, что чем раньше обратимся, тем больше шансов выздороветь. К сожалению, с психологическими и психиатрическими заболеваниями все по-другому – пока дело не дойдет до какого-то критического состояния… А оно зачастую выливается в сильную агрессию неконтролируемую, в конфликты вплоть до ранений и убийств. К сожалению, нередко родственники такого человека предпочитают замалчивать то, что с ним происходит. Понятно, что это очень тяжелый момент. Что касается армии, там все проходят проверку, и там выявление есть, но вот относительно других сфер, где также очень важно это, она не проводится… Главное же – это желание скрыть проблему и не обращаться за профессиональной помощью. К сожалению, это очень чревато как для самого больного ухудшением его состояния, так и опасностью для окружающих. Близким кажется, что они делают добро человеку, а получается наоборот. Между тем сейчас очень много лекарств, много новых методик – и психотерапевтических, и медикаментозных. При этом вот сейчас период достаточно тяжелый. Одно дело – послевоенная ситуация, другое – геополитическое положение, стрессы, связанные с размороженными конфликтами, которые усиливают нагрузку на психику и приводят к срывам».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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