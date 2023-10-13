Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба опубликовал эскизы реставрации сгоревшего здания Совмина в Сухуме, которые были разработаны в 2016 году. Он назвал неуместным намерение президента Аслана Бжания отдать здание очередному инвестору. Политик считает, что руководство страны оторвалось от реальности, если собирается на исторической площади, где проходят все важные для страны события, на месте главного здания строить гостиницу.

Очередная «инициатива» президента Абхазии Аслана Бжания взбудоражила общество. Во время своего недавнего визита в Москву на встрече со студентами, обучающимися в московских вузах, он неожиданно объявил о своем новом деловом проекте – строительстве апарт-отеля на площади Свободы в Сухуме, на месте довоенного здания Совета министров.

Эта инициатива, мягко говоря, шокировала многих граждан. Площадь Свободы, без преувеличения, – историческая. Еще до войны на ней проходили многотысячные митинги сторонников национально-освободительного движения, которое на тот момент объединяло практически весь абхазский народ и всех сторонников независимости Абхазии. Здесь принимались исторические решения. А во время войны это здание штурмовала абхазская армия, освобождая его от засевших в нем солдат Госсовета Грузии, во время этого штурма погибали абхазские бойцы, здание горело, и над ним, как над немецким Рейхстагом, водрузили знамя Победы.

Сейчас на площади Свободы стоит пустой постамент, на котором в советские времена стояла статуя вождя большевиков Ленина. Сейчас же нередко раздаются призывы установить здесь увековеченный в камне образ первого президента Владислава Ардзинба. Со времен СССР и по сей день на этой площади проходят парады, а руководство страны принимает их, стоя на трибунах.

И вот президент Аслан Бжания объявляет публично о своем плане построить на месте сгоревшего во время боевого штурма здания апарт-отель. Возникает вопрос: может быть, он не знает об историческом прошлом этого места и не интересуется ни историей, ни контекстом того места, которое он решил превратить в площадь перед отелем? А в социальных сетях рассерженные граждане уже рисуют картины, как во время парадов с балконов апарт-отеля на народ внизу глазеют отдыхающие, возможно даже в купальниках, попивая пиво, как мы это часто видим на Сухумской набережной.

Многие уже выразили свой протест и сказали о том, насколько неуместна эта идея.

Председатель Абхазского народного движения и бывший министр экономики Адгур Ардзинба опубликовал фотографии трех эскизов реконструкции здания бывшего Совета министров, которые были разработаны в марте 2016 года. По его словам, любой может увидеть их и сегодня на сайте Министерства экономики, проекты были выполнены «Центром проектирования и строительства» города Москвы:

«Абхазстрой по поручению президента (Рауля Хаджинба) подготовил эскизный проект, как это здание можно было бы отреставрировать. Это были просто эскизные проекты для презентации. На тот момент обсуждалась возможность реставрации этого здания, но потом это перевели в практическую плоскость, приезжали строители, смотрели это здание. Мне, честно говоря, неизвестно, что дальше было, но то, что этим зданием занимались, я знаю. Эти проекты мне принес Казанба, он тогда возглавлял «Абхазстрой», а я был министром экономики. Идея заключалась в том, чтобы это здание или восстановить в том виде, в каком оно было, или, учитывая те разрушения, которые были, может быть, его придется снести. Но по замыслу это здание должно быть государственным, и я с этим абсолютно согласен. Это – центральное здание нашей страны. И именно в этом ключе была работа».

До оценки затрат на реконструкцию дело в 2016 году, к сожалению, не дошло. Почему так случилось, Адгур Ардзинба не знает. Но идею Аслана Бжания отдать здание инвестору под строительство гостиницы он назвал неприемлемой:

«Сейчас вокруг этого здания начались разговоры из-за заявления президента в Москве на встрече со студентами. К сожалению, это становится традицией, и мы узнаем неожиданно о каких-то уже принятых важных и серьезных решениях. На этой встрече он объявил, что есть некий инвестор, который уже делает экспертизу и будет там строить гостиницу. Это, конечно, неприемлемо ни в каком виде, потому что гостиницу у нас можно в любом другом месте построить, у нас территории достаточно, мы только приветствуем инвестиции в туристическую сферу, если речь идет об отеле. Но там этого, конечно, ни в коем случае делать нельзя. Как вы себе представляете, мы там будем проводить парад Победы, праздновать День Конституции, а там будет стоять гостиница и памятник Владиславу Ардзинба? Это несочетаемые вещи, поэтому мы категорически против такой постановки вопроса».

Адгур Ардзинба предостерегает потенциальных инвесторов и не рекомендует им соблазняться этим проектом, чтобы не столкнуться с серьезными неприятностями:

«От себя лично хочу предостеречь этих инвесторов, если такие имеются, не поддаваться никаким искушениям. Наше руководство вводит их в заблуждение, и не стоит принимать это всерьез, потому что народ категорически против. Руководство нашей страны, к сожалению, давно уже оторвано от реальности, может быть, за пределами Абхазии какие-то бизнесмены этого еще не знают, но в Абхазии это уже всем известно. Незнание реальности Абхазии может привести к тому, что какому-то инвестору эту идею, условно говоря, продадут, он потратит деньги, экспертиза тоже денег стоит, а потом столкнется с реальностью. И у нас будет еще одна неприятная история, связанная с Абхазией, когда кто-то будет выступать в России и говорить, что в Абхазии плохой инвестиционный климат: мне предложили, потом отказали… Не нужно во все это ввязываться. Я хочу, если есть возможность, донести до этих людей, и надеюсь, что до них дойдет эта информация. Это народный комплекс, мы его рано или поздно восстановим в самом лучшем виде. Я считаю, что вообще над проектом этого здания как можно больше людей должно работать, должна быть общественная дискуссия о том, как оно должно выглядеть, какие архитектурные элементы должны быть, какой фасад, какое функциональное назначение, то есть это должен быть такой вот национальный проект».

Тот подход, который продвигает руководство Абхазии, направленный на то, чтобы все продать, надо прекратить, уверен Ардзинба. «Вместо поиска очередного иностранного инвестора, которому можно еще что-то продать, надо заняться развитием экономики и благосостояния собственных граждан, чтобы у страны появились возможности собственными силами восстанавливать важные для страны объекты», – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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