Парламент Болгарии утвердил декларацию в поддержку кандидатства Грузии в ЕС

«Парламент Болгарии поддерживает предоставление Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз», - об этом говорится в соответствующей декларации, которую законодательный орган Болгарии большинством голосов утвердил в ходе визита министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили в город София. Информацию распространяет пресс-служба МИД Грузии.

По данным МИД, декларация была инициирована двумя бывшими премьер-министрами и поддержана обеими партиями коалиции.

«В декларации твердо поддерживается европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, которая основана на историческом выборе грузинского народа и станет дополнительной гарантией безопасности страны. В документе говорится, что широкая общественная поддержка геополитического выбора Грузии делает европейскую интеграцию страны безальтернативной.

Кроме того, декларация осуждает оккупацию Россией грузинских территорий.

В документе болгарская сторона еще раз выражает свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и подчеркивает роль Грузии как важной страны-партнера на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, пишет Общественный вещатель.

В декларации отмечается, что Болгария придает особое значение стабильным и успешным соседям, особенно с учетом нынешней ситуации с безопасностью в Черноморском регионе.

«В то же время Болгария выражает готовность поддержать Грузию на пути реализации демократических реформ», - говорится в информации.