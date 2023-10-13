Израиль дает жителям Газы сутки на то, чтобы покинуть всю северную часть сектора. Призыв касается также тех мирных жителей, кто укрывается от воздушных атак на территории объектов ООН. В самой Всемирной организации называют условия невыполнимыми, уверяя, что попытка осуществить эвакуацию более миллиона человек за столь короткий срок неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе. Но в Израиле настроены решительно. Руководство страны отвергло призывы снять блокаду с сектора Газа и обещает раз и навсегда положить конец группировке ХАМАС.

«Эвакуируйтесь немедленно!» – израильские самолеты разбрасывают листовки соответствующего содержания над Газой. Местным жителям предоставлено 24 часа для срочного перемещения на юг анклава. Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус предупредил население города о готовящейся зачистке северной части сектора.

«Мы призываем всех гражданских лиц города Газы эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от реки Газы, как показано на карте».

В ООН тут же назвали условия невыполнимыми. Во Всемирной организации подчеркнули, что покинуть свои дома и переместиться в обозначенный ЦАХАЛом район должны более миллиона человек, и сделать это за сутки не представляется возможным. Специалисты ООН считают, что попытка сделать это приведет к хаосу, так как речь идет о перемещении 40 тысяч человек в час. Причем, распоряжение израильского военного руководства касается, в том числе, людей, которые укрываются в учреждениях ООН, таких как школы и медицинские центры. Организация призывает Израиль отозвать приказ, подчеркивая, что он приведет к гуманитарной катастрофе.

«Около 220 тысяч палестинцев в настоящее время укрываются в 92 объектах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) по всей территории Газы. Помещения ООН и все больницы, школы и клиники ни в коем случае не должны подвергаться нападениям. Сотрудники ООН работают круглосуточно, чтобы поддержать население Газы, и я глубоко сожалею, что некоторые из моих коллег уже заплатили высшую цену. Важнейшие запасы жизнеобеспечения, включая топливо, продовольствие и воду, должны быть допущены в Газу. Сейчас нам нужен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ», – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Позицией Всемирной организации немедленно воспользовался ХАМАС. Министерство внутренних дел Газы тут же призвало людей игнорировать призыв ЦАХАЛа, назвав его «психологической войной» и «ложной пропагандой».

«Это случилось с нашими дедами в прошлом, это происходит с нами сейчас, и мы вынуждены уйти. План по вытеснению нас был запланирован раньше. Газа разрушена, ничего не меняется, это катастрофа. Это случилось с нами из-за Израиля. Пусть Бог однажды накажет вас. Мы уничтожены и изгнаны. Позор им, позор», – говорит житель сектора Газа Мохаммед Рокка.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан резко отреагировал на заявление Всемирной организации, напомнив чиновникам, что ХАМАС использует мирных людей в качестве «живого щита»:

«Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы позорна! В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора Газа в качестве укрытия для оружия и убийств. Теперь, вместо того чтобы встать на сторону Израиля, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС, и который старается минимизировать ущерб для тех, кто в этом не участвует, она читает проповеди Израилю».

По мнению дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

Вопрос заложников остается одним из главных – прибывший на Ближний Восток госсекретарь США назвал решение этой проблемы своим приоритетом. Встретившись с израильским руководством и родственниками убитых и похищенных террористами американских граждан, Энтони Блинкен подчеркнул, что предпримет все усилия в ходе переговоров с лидерами арабских стран и палестинской администрации, чтобы добиться освобождения заложников:

«Мы делаем все возможное, чтобы добиться освобождения заложников, тесно сотрудничая с нашими израильскими партнерами. Отсюда я отправлюсь в Иорданию, где встречусь с Его Величеством королем Абдаллой и президентом Палестинской автономии Аббасом. А затем в ближайшие дни мы встретимся с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара. В рамках каждого из этих обязательств мы будем продолжать оказывать давление на страны, чтобы они помогли предотвратить распространение конфликта и использовать свои рычаги влияния на ХАМАС, чтобы немедленно и безоговорочно освободить заложников».

Впрочем, в ходе встречи с королем Иордании Блинкен услышал встречное предложение. Король Абдалла Второй предостерег от попыток вытеснить или переселить палестинцев с их земель и призвал «открыть гуманитарные коридоры, чтобы обеспечить поступление срочной медицинской и гуманитарной помощи в Газу, а также защитить мирное население и остановить эскалацию и войну в Газе». Король недвусмысленно дал понять: больше палестинцев Иордания, где размещены порядка двух миллионов беженцев, принимать не намерена. По словам Абдаллы Второго, «кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев».

Израиль, со своей стороны, также недвусмысленно дал понять, что не намерен снимать блокаду и собирается исполнить свои обещания уничтожить группировку ХАМАС. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви прямо заявил, что Газа больше никогда не будет прежней:

«Резня, устроенная кровожадными террористами ХАМАСа, этими животными, является бесчеловечной. ЦАХАЛ борется с беспощадными террористами, совершающими невообразимые деяния везде, где есть люди, везде, где есть человечество. Решение об этой подлой атаке принимал Яхья Синуар, правитель сектора Газа. Поэтому он и вся система под ним, считайте, что уже мертвы. Мы уничтожим их, разрушим их систему. ЦАХАЛ под моим командованием понимает масштабы этой миссии, лежащей на наших плечах. Сейчас пришло время войны. Газа больше никогда не будет прежней. Мы достигнем ситуации, когда лидеры Газы будут жестоко биты, мы демонтируем их систему. И тот, кто там останется, полностью поймет, что с Государством Израиль такое не пройдет».

За прошедшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным целям в секторе Газа. Атаки производились по «подземным туннелям ХАМАС, военным комплексам и постам, домам высокопоставленных чиновников, которые служили в военных штабах, военным складам, комнатам связи».

При этом также прибывший в Израиль министр обороны США Ллойд Остин отметил: Вашингтон предоставляет еврейскому государству военную помощь без всяких предусловий, и военное руководство Израиля вольно само решать, как распоряжаться поставленным оружием:

«Что касается условий, которые мы поставили в отношении помощи в области безопасности, которую мы предоставляем Израилю, то мы не ставили никаких условий. Это профессиональные вооруженные силы, возглавляемые профессиональным руководством, и они сами определят, как будут выглядеть их операции, но, опять же, у нас нет оснований полагать, что они поступят неправильно. Наша поддержка Израиля надежна. Мы работаем над тем, чтобы дать Израилю все, что ему нужно для самозащиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики для «Железного купола».

Израиль продолжает стягивать войска к границам сектора Газа, демонстрируя подготовку к наземной операции. По мнению экспертов, одними бомбардировками проблему ХАМАСа не решить. Но сам ввод войск в палестинский анклав грозит обернуться большими потерями как среди военных, так и среди остающихся в Газе мирных жителей. Именно на это делают акцент те, кто так или иначе занял антиизраильскую позицию. Президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, попытался выставить трагедию, устроенную террористами ХАМАСа, как продолжение «контрпродуктивной», по мнению главы Кремля, политики как Соединенных Штатов, так и Израиля:

«Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Все это постепенно, постепенно, наряду с поселенческой деятельностью привело к сегодняшней трагедии. Мы слышим о планах подготовки наземной операции в секторе Газа. Но мы с вами понимаем, как это… Совсем если уже сказать так полупрофессионально, что использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти два миллиона человек живет».

К слову, в Армии обороны Израиля подчеркивают, что призыв к эвакуации направлен в первую очередь на то, чтобы минимизировать потери среди населения. Но в том, что касается доведения дела уничтожения ХАМАСа до конца, в Израиле абсолютное единство. Почти. На призыв премьер-министра Биньямина Нетаньяху создать чрезвычайный кабинет, куда должны войти и представители оппозиции, отказом ответил его главный оппонент – бывший глава правительства Яир Лапид. Он назвал нападение ХАМАСа «непростительным провалом» правительства Нетаньяху. Впрочем, тут же добавил, что его партия не станет соперничать с правительством и окажет ему поддержку на время нынешнего кризиса.

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