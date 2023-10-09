Израиль ведет полномасштабную войну против ХАМАСа. В еврейском государстве заявили, что время разговоров прошло. Военно-политический кабинет принял решение о ликвидации руководства и боевого потенциала базирующейся в Секторе Газа радикальной группировки. В Армию обороны призвано рекордное количество резервистов – более 300 тысяч. Это может означать, что Израиль готовится к масштабной наземной операции в палестинском анклаве. В данный момент Газа подвергается воздушным ударам. Боевики отвечают ракетными обстрелами. При этом в Израиле признают: субботнее нападение на юг страны стало самым крупным провалом спецслужб. Внезапная атака боевиков унесла жизни более 700 человек, а количество захваченных заложников, в том числе военных, побило антирекорд в истории Израиля.

Израиль готов к войне на два фронта – ЦАХАЛ развернул подразделения на севере страны для парирования угрозы со стороны «Хезболлы». Несмотря на заверения правительства Ливана в том, что Бейрут не хочет быть втянутым в войну с еврейским государством, а радикальная шиитская группировка отрицает проведение какой бы то ни было операции на территории Израиля, по поступающей информации, израильские войска уже наносят удары по целям в Ливане. При этом основные силы Армии обороны сконцентрированы на юге страны – ЦАХАЛ начал широкомасштабную атаку на объекты ХАМАСа в Секторе Газа. Сам палестинский анклав находится в полной блокаде. Соответствующий приказ отдал министр обороны Израиля Йоав Галлант:

«Я отдал приказ – Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварами и будем отвечать соответствующим образом».

Несмотря на многочисленные призывы к деэскалации со стороны международного сообщества, Израиль, похоже, решил покончить с ХАМАСом. Если не навсегда, то очень надолго. Представитель еврейского государства в ООН Гилад Эрдан недвусмысленно дал понять: время разговоров с террористами прошло:

«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились».

Что же касается самой ООН, то, по словам дипломата, у Совбеза весьма короткая память, когда дело касается Израиля. Однако последние дни показали, что подавляющее большинство членов Всемирной организации поддерживают действия израильского руководства. В любом случае, ЦАХАЛ «переходит в наступление», в армию призвано рекордное количество резервистов – до 300 тысяч, что может означать подготовку к крупной наземной операции, хотя официально об этом не сообщается. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви, настало «время войны»:

«Сейчас время для войны, не для операций, не для очередного раунда борьбы с терроризмом – время для войны. И в рамках этой войны ЦАХАЛ будет действовать со всей силой, победит и достигнет нужных ему целей».

При этом арабский мир, хоть в своем большинстве и не встал на сторону ХАМАСа, но считает, что палестинский вопрос бомбардировками Газы не решить. Прибывший в Москву генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт считает, что масштабный ответ Израиля на атаку боевиков ХАМАСа лишь усугубит ситуацию:

«Месть гражданским жителям Сектора Газа не принесет безопасности израильтянам и приведет лишь к эскалации. Необходимо как можно скорее достичь прекращения огня, и необходимо инициировать идею политического горизонта в палестино-израильском конфликте».

С генсеком ЛАГ согласен и глава российского МИДа. По мнению Сергея Лаврова, решение проблемы может быть только в создании палестинского государства. Причем в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме:

«Инициатива может быть только одна – решения об урегулировании палестинской проблемы, которые были приняты в ООН. Это предполагает сосуществование двух государств в мире и безопасности, добрососедстве – Израиля и Палестины. Именно об этом мы сегодня говорили. Это наша единая позиция, это единственная инициатива, которая может быть на столе и должна стать предметом прямых переговоров между палестинцами и израильтянами».

Однако Израиль явно не настроен вести какие бы то ни было разговоры. Гибель более 700 человек и захват большого количества заложников для израильского руководства сегодня куда более веский аргумент, чем дипломатия. В условиях, когда ХАМАС продолжает ракетные обстрелы, а захваченные граждане Израиля находятся в Газе, военно-политический кабинет еврейского государства менее всего склонен обсуждать будущее палестинского народа вне контекста ликвидации засевших в прибрежном анклаве боевиков ХАМАС.

«Этот отвратительный акт, который начался посреди шаббата, в священный для евреев день, является непростительным грехом. За этим стоит не только террористическая организация, но и злонамеренная ось, база которой находится в Иране, и чьи злокачественные клетки постоянно работают, чтобы подорвать наш дух, наш суверенитет и то, кем мы являемся как народ и как страна. Мои братья и сестры: мы ведем войну за наш дом, и мы победим!» – заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

В Иране, чей президент, к слову, поздравил ХАМАС с «победой», поспешили заявить, что не имеют никакого отношения к действиям боевиков из Газы. Вместе с тем, как подчеркнул официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани, любые враждебные действия против Тегерана приведут к немедленному военному ответу:

«Любой, кто угрожает Исламской Республике Иран, должен знать, что любое глупое действие в отношении Исламской Республики встретит разрушительный ответ. Западные правительства, особенно американский режим и некоторые европейские правительства, используют психологическую войну и мощную пропаганду против палестинской нации и снова ставят угнетателя в положение угнетенных. К счастью, на данный момент мы видим, что многие страны, в том числе исламские страны, поддерживают палестинский народ и сопротивление Палестины. Вопрос Палестины является главным вопросом исламского мира».

Тем временем, согласно заявлению Армии обороны, в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов в секторе Газа за ночь было поражено более 500 целей, принадлежащих группировкам ХАМАС и «Исламский джихад». Израильские войска также нанесли удары по «многочисленным многоэтажным зданиям», в одном из которых, по их утверждению, находился «командный центр террористов ХАМАС» и откуда осуществлялось руководство проникновением боевиков в Израиль.

При этом в Армии обороны отвергают обвинения в мести мирным жителям, однако официальный представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт признал, что гражданское население может стать жертвой воздушных атак, так как боевики зачастую используют его в качестве живого щита:

«Целями наших атак не являются женщины и дети. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб. Но мы находимся в состоянии войны с ХАМАСом. И, к сожалению, могут быть люди, которые погибнут. Не то чтобы это было намеренно. И, к сожалению, ХАМАС циничным образом размещает свои объекты в густозаселенных районах».

По мнению многих экспертов, столь большое количество жертв беспрецедентной террористической атаки правительство Израиля не может оставить без столь же беспрецедентного ответа. Разрушение «Палестинской башни», судя по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, – лишь начало:

«То, что произошло сегодня, никогда не наблюдалось в Израиле, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. За этим решением стоит все правительство. Армия обороны Израиля немедленно использует все свои силы, чтобы уничтожить все возможности ХАМАСа. Мы уничтожим их, и мы отомстим за этот черный день, который они навязали Государству Израиль и его гражданам. Все места в этом злом городе, где ХАМАС дислоцируется, скрывается и действует, мы превратим в руины. Я призываю жителей Газы покинуть эти места прямо сейчас, потому что мы будем принимать меры повсюду. Я говорю ХАМАСу: вы несете ответственность за благополучие взятых вами заложников. Израиль сведет счеты с каждым, кто повредит хотя бы прядь волос на их голове».

Речь идет о, пожалуй, худшем провале разведывательных служб со времени войны Судного дня 1973 года. И примечательно, что Израиль, до сих пор ни разу не терял контроль над своими городами.

Обстоятельства вторжения, то, почему оно оказалось столь внезапным, почему к нему явно не были готовы армия и спецслужбы Израиля, как получилось, что не только мирное население оказалось беззащитным, но и военные на базах были застигнуты врасплох, – все эти вопросы сейчас обсуждаются в прессе и социальных сетях. Отдельно обсуждается роль политического руководства страны, поскольку оно отвечает за принятие решений, в том числе и за организацию обороны страны. Само нападение было очень хорошо организовано. По мнению многих комментаторов, это может означать, что планированием занимались спецслужбы какой-либо другой страны. В комментариях чаще всего звучит слово «Иран», хотя твердых доказательств пока никто не предъявил.

«Между Ираном и ХАМАСом существуют давние отношения. На самом деле, ХАМАС не был бы ХАМАСом без поддержки, которую он получал в течение многих лет от Ирана. Мы еще не видели прямых доказательств того, что Иран стоял за этим конкретным нападением или участвовал в нем, но поддержка на протяжении многих лет очевидна», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На все эти вопросы причастные будут отвечать уже после войны. Пока же Биньямин Нетаньяху призвал оппозицию оставить в стороне политические распри и создать правительство национального единства для противодействия угрозе. Бывшие глава правительства Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц на призыв откликнулись немедленно.

И главное, если раньше ЦАХАЛ после очередной провокации из Газы ограничивался ударами по инфраструктуре и огневым точкам, то теперь в Израиле заговорили о полном уничтожении ХАМАСа, а это означает, что предстоящие дни и недели будут очень тяжелыми.

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