Путин назвал ровными отношения России и Грузии

Президент России Владимир Путин, заявил журналистам после саммита СНГ, что «российско-грузинские отношения сейчас ровные. Он отметил интерес Тбилиси к сотрудничеству с соседями.

«Отношения у нас сейчас ровные, у них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», - сказал Путин, говоря про отношения РФ с Грузией.

Как отметил российский лидер, «ухудшение отношения Грузии к странам СНГ произошло после провокаций со стороны бывшего грузинского руководства в отношении Южной Осетии». «Причем здесь СНГ, непонятно. Они, на мой взгляд, сами виноваты, это их выбор», - добавил Путин.

«В рамках добрососедских отношений у них больше как минимум экономических выгод, чем вне этих рамок», - заключил президент РФ.